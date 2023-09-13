Безумная спешка: о чем свидетельствует привлечение Россией 25-й армии на фронт
Россия бросила на Лимано-Купянское направление 25-ю армию. Ее формирование началось в августе, а сейчас сентябрь. Если враг за столь короткий срок бросает это подразделение на фронт, то возникают вопросы относительно его готовности.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, ранее были разговоры, что эта армия будет введена на фронт в декабре 2023 года.
К теме Есть проблемы с обеспечением кадровых частей: зачем Россия перебросила 25-ю армию на Луганщину
Вопрос о подготовке 25-й армии врага
Денис Попович отметил, что на подготовку 25-й армии оккупантов был отведен только месяц. Как сообщала британская разведка, захватчиков перебросили на Лимано-Купянское направление. Там это связывают с тем, что Россия столкнулась с проблемой излишне растянутых сил на фронте.
Насколько я знаю, формирование началось в августе. Сейчас сентябрь. Можем заметить спешку, с которой эти подразделения перебрасывались на украинский фронт. Если меньше месяца было отведено для подготовки армии, то возникают вопросы относительно ее готовности,
– сказал он.
Попович о привлечении Россией 25-й армии на фронт: смотрите видео
Что происходит на Лимано-Купянском направлении
- В Генштабе сообщили, что на Купянском, Лиманском и в Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Василовки. Силы обороны во время наступательных действий имели частичный успех в районе Клещеевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что динамика боевых действий на Лимано-Купянском направлении понятная. Уже в течение нескольких недель россияне стягивают войска и штурмуют позиции ВСУ. Украинские военные отражают атаки и уничтожают особый состав, технику, вооружение.
- Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что оккупанты продолжают давить на Лимано-Купянском направлении. Россияне продолжают сражаться об украинскую оборону, как "рыба о лед". Им не удается пройти через минные поля и инженерные заграждения.