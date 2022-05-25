Россия готовит на Донбассе три "котла", – ISW

Вооруженные силы России, вероятно, отказались оцепить украинских военных на Донбассе. В то же время военное руководство оккупантов готовит три так называемых "котла".

Россия отказывается от полного окружения ВСУ

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В то же время российские силы пытаются обеспечить меньшие окружения, которые могут позволить им достигать постепенного и размеренного прогресса.

Вооруженные силы России пытаются одновременно добиться так называемых "котлов" в Донецкой и Луганской областях. Речь идет о трех "котлах":

более широкий район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанск);

Бахмут – Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной);

вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

Россияне начали постоянное продвижение усилий в этих разных окружениях, но не достигли ни одного серьезного "прорыва". Оккупантам не удалось обеспечить безопасность границ Донецкой области или захватить весь Донбасс.

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