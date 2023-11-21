"Майдан-3" уже идет, – Свитан сказал, почему у Путина не получится посеять раскол в Украине

Россия пытается нанести удары Украине не только на поле боя, но развалить наше государство изнутри. Для этого в Кремле придумали операцию по дестабилизации Украины под названием "Майдан-3", которая предусматривает отстранение от власти Владимира Зеленского.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что планы россиян не осуществятся, потому что в Украине действуют демократические принципы. Путину же вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, лучше подумать о сохранении собственной власти.

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Украинцы сами разберутся

Десятая годовщина Майдана отмечается 21 ноября 2023 года. Роман Свитан вспомнил, что он вместе со своими товарищами 2 декабря 2013 уже был на Майдане.

Тот Майдан, по его словам, как раз и был против России и российского отношения к людям – когда власть Януковича 30 ноября 2013 разогнала дубинками детей. Украина тогда поднялась против такого подхода именно россиян, а Виктор Янукович был "шестеркой" России – как сегодня Александр Лукашенко.

"Майдан-3" у россиян уже идет, он уже продолжается – линия фронта в 1200 км. Это продолжение "Майдана-1". Мы начали 10 лет назад ликвидацию россиян и продолжаем сейчас,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Именно поэтому Владимиру Путину лучше думать о себе, а не об украинской власти. Украинцы, по мнению Свитана, сами разберутся со своей властью, и нам для этого не нужно внешнее влияние.

Роман Свитан предположил, возможна ли в Украине реализация российского плана "Майдан-3": смотрите видео

К чему стремится Путин

Кроме того, в Украине сейчас создано правовое поле, работают механизмы демократии, хотя их еще и предстоит совершенствовать. Поэтому власть в Украине изменится в соответствии с нашим законодательством и во время демократических выборов.

Однако пока идет война, выборы лучше не проводить. Власть, по мнению военного эксперта, нужно заставлять выполнять определенные действия, не допуская политических игрищ внутри воюющей страны. Политические механизмы противодействия могут разорвать единение народа, власти и армии, а Путину это как раз и нужно.

"Украинцы – мудрый народ и он сам разберется во всем без внешней помощи", – подчеркнул Роман Свитан.

Больше важных заявлений Владимира Зеленского

Президент считает, что Украина имеет право ликвидировать Путина. Он пояснил, что во время войны "Украина имеет все права защищать свою землю", а потому, если появится возможность ликвидировать главу Кремля, наши силы могут ею воспользоваться.

В Кремле ответили на это заявление Зеленского, отметив, что Украина якобы уже совершала "словесные покушения" на российского президента на "самых разных уровнях". Однако, по словам спикера Путина – Дмитрия Пескова, у нашего государства якобы "ничего не получится".

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что, по крайней мере, 5 – 6 раз существовали угрозы его убийства, которые предупредили украинские спецслужбы. По его словам, во время первого покушения он "не знал, что с этим делать" и испытывал ощущение, как при первой вспышке Covid. Однако впоследствии стал относиться спокойнее к новой информации о прибывших в Украину группах, чтобы "попробовать совершить покушение" на него.