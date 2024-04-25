Детские воспоминания Путина: с кем пытается "дружить" Кремль против Запада

Россия с начала полномасштабного вторжения стала аутсайдером в мире. Страны Запада свели на нет политическое, экономическое, культурное сотрудничество с ней. Поэтому Москва была вынуждена искать новых "друзей".

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что российская власть осознает, что с Владимиром Путиным и его камарильей на Западе никто не будет иметь дел. Поэтому Кремль пытается компенсировать потери, которые испытывают в экономическом и политическом планах на Западе.

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"Дружить" не получается

Для этого Россия последние два года начала переориентироваться на Юг и Восток. Она пытается "дружить" со странами из этих регионов, но, по его словам, получается это у нее плохо.

Советский Союз очень хотел дружить с Африкой. У Путина, наверное, остались детские воспоминания, и он пытается компенсировать потерю сотрудничества с Западом, налаживая отношения со странами Африканского континента,

– заметил политолог.

Как известно, дружба Советского Союза со странами Африки закончилась тем, что большинство из них грубо "кинули" СССР, не отдали долги, которые им были выделены. В политическом плане Африка также переориентировалась, как только сотрудничество с Советским Союзом стало невыгодным.

"С сегодняшней дружбой Путина с Африкой будет такая же ситуация", – подчеркнул Эйдман.

Какова дальнейшая судьба "Газпрома"

В то же время есть страны, сотрудничество с которыми позволяет российской экономике по крайней мере удержаться на плаву. Это Китай, Индия, некоторые крупные страны Азии.

Однако полностью компенсировать убытки, которые несет российская экономика от потери западных рынков, Москва не может. Прежде всего относительно поставок газа.

"На протяжении десятилетий СССР, а затем Россия была главным поставщиком газа в Европу. Сейчас европейские рынки почти полностью для нее потеряны. "Газпром" не может восстановить эти потери и компенсировать за счет других рынков. В ближайшее время он не сможет отвечать за свои платежи и обанкротится. Поскольку это большая российская корпорация, то это нанесет удар по другим отраслям экономики России", – предположил политолог.

Сотрудничество России с Китаем: что нового

В России значительно повысились цены на китайские автомобили. За первый квартал 2024 года стоимость китайской машины GAC выросла на 53%, а модели Geely стали дороже на 20,4%. Также увеличились в цене Chery – на 13,3%. В целом спрос новые автомобили китайских производителей в России в третьем квартале 2023 года вырос на 158%

В то же время уровень китайского экспорта в Россию значительно снизился. Так, в марте его показатель упал почти на 16% по сравнению с мартом 2023-го. Также сократился общий объем российского импорта в течение марта. В годовом измерении произошло сокращение на 18%. Эти процессы связаны с действием западных санкций против России.

Также крупнейший банк Китая – ICBC – отказался от российских платежей. Финансовое учреждение прекратило принимать платежи в юанях из России. Так же поступили другие китайские банковские учреждения: China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou и Bank of China. Ограничения, которые ввел Китай, связаны с риском установления новых санкций со стороны США.