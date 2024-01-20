Является важным индикатором: почему россияне атаковали Украину редкой ракетой П-35
Страна-агрессор ударила по Украине редко 4-тонной противокорабельной ракетой П-35. Наши защитники ее успешно сбили. Это первый известный случай применения такого оружия.
Такая ракета является разработкой 1960-х годов, ее длина достигает 10 метров. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, добавив, что П-35 очень большая и масштабная.
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Насколько угрожающая эта ракета
П-35 изготовили во времена, когда была ориентировка именно на большое оружие. Она предусматривалась для уничтожения объектов на надводной поверхности, в частности ударов по авианосцам. Также ее использовали для ликвидации крупных объектов на земле, например разных зданий, площадей.
Использование Россией такого оружия свидетельствует о том, что военные возможности страны-агрессора уменьшаются. Она не имеет возможности применять что-либо другое, поэтому привлекает и выискивает все, что осталось на складах.
Это индикатор того, что, несмотря на все заявления, России не хватает ресурса, который она хотела бы привлечь. Поэтому применяют именно такие виды вооружения,
– заметил Мусиенко.
Россия ежедневно обстреливает Украину ракетами
- В конце августа Россия ударила ракетой по драмтеатру в Чернигове. Тогда погиб 6-летний ребенок, еще более 200 человек получили травмы. В январе 2024 года стало известно, что в ракете нашли 4 иностранных компонента. Она была изготовлена не позднее 2023 года, поэтому по всей вероятности, новые компоненты Россия получили после начала полномасштабной войны.
- Оккупанты 17 января попали ракетами по Одесской области. Враг повредил агропредприятие и сельскохозяйственные площади. В результате атаки было разрушено пустое помещение, в котором содержали скот и заготовку сена. Сначала оккупанты отвлекали силы ПВО тактической авиацией над Черным морем, а затем ударили ракетами "Оникс".
- Ракетный удар по Харьковщине 17 января унес жизнь мирной жительницы и повредил учебное заведение в Чугуеве. Погибшая женщина была оператором котельной, еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте. Известно, что россияне направили две зенитные ракеты С-300 из Белгорода.