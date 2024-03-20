Пробуют обмануть, но тщетно: разведка Британии пояснила, как Россия маскирует судна и самолеты

За два года полномасштабной войны Черноморский флот россиян, а также их воздушные силы понесли значительные потери. Британская разведка рассказала, как оккупанты пытаются учиться на собственных ошибках, и помогает ли это им.

В Минобороны Британии считают, что отсутствие эффективного использования маскировки было одним из ключевых оперативных провалов России на ранних этапах вторжения в Украину.

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К каким хитростям прибегает враг

На сегодня, вероятно, оккупанты приложили усилия, чтобы расширить и усовершенствовать применение техники маскировки. Таким образом они надеются уменьшить значительные потери, понесенные в течение последних двух лет как Черноморским флотом, так и Воздушно-космическими силами.

Так, на своих авиабазах противник размещает искусственные модели самолетов, а настоящие воздушные суда обкладывают шинами, чтобы уменьшить их заметность на земле, потому что, мол, резина является эффективным радиопоглощающим материалом.

Кроме того, в разведке говорят, что на девяти российских авиабазах также есть разрисованные силуэты планеров.

Чтобы защитить суда Черноморского флота, враг раскрашивает их "носы" и корму в черный цвет, надеясь, что они будут менее заметными.

Силуэты судов также нарисовали на причалах, видимо, чтобы запутать украинские беспилотники.

Справка: Несколько дней назад глава минобороны страны – агрессорки Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота. Пропагандисты написали, что генерал поручил повысить "живучесть" кораблей оккупантов. В частности, вооружить их дополнительными огневыми средствами и крупнокалиберными пулеметными стрелковыми комплексами для борьбы с украинскими дронами.

Отметим, что, по данным ВМС Украины, по состоянию на начало марта, украинским силам удалось поразить 27 российских судов вместе с субмариной. Эта цифра включает, как полностью уничтоженные, так и поврежденные. На ремонте находятся 15 единиц.

В то же время, в Миноброны Британии указывают, что маскировка особо не спасает российские корабли и самолеты от украинских ударов. Они остаются одинаково уязвимыми.

Как оккупанты маскируют корабли / Фото Минобороны Британии

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