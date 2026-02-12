Россия может готовить новые удары: эксперты объяснили, зачем Кремль снова пугает "Орешником"

В Украине 12 февраля дважды за день была угроза баллистики средней дальности "Орешника". С полигона "Капустин Яр" якобы были осуществлены пуски, но впоследствии эти пуски не подтвердились.

Вероятнее всего вооруженные силы России отрабатывали другие испытания на полигоне. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, зачем Кремль снова пугает пусками "Орешника" и к чему может готовиться.

Интересно Портал в прошлое: как выглядит Капустин Яр и жизнь в бедности и болезнях поблизости

Зачем Путин пугает "Орешником"?

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко отметил, что россияне демонстрируют всему цивилизованному миру, что у них есть новое средство, которое может доставить ядерный заряд не только на территорию Украины, но и атаковать любую европейскую страну. Это инструмент ядерного террора.

Однако по мнению Федоренко, Россия не решится применить ядерное оружие. Ведь в случае ядерной угрозы включается зеркальная программа запуска ракетного вооружения, которая приведет к неизбежной гибели человеческой цивилизации.

Готов ли даже шизофренический лидер той или иной страны, которая имеет ядерное вооружение, к подобному сценарию? Я считаю, что не готов. Но демонстрация возможностей, что они могут применить, это достаточно серьезный инструмент политического влияния на страны, которые не зрелые с точки зрения возможностей оценить угрозы, которые реально есть для их государств,

– сказал командир "Ахиллес".

Россия понимает, что на поле боя ей не удается достигать успехов – ресурс, который противник тратит для ведения боевых действий, не соизмерим с результатами, которые оккупанты получают. Именно поэтому Кремль играет мышцами, говорит об "Орешнике" и занимается террором украинцев.

Войско – это часть социума, которая выигрывает битву, но войну всегда выигрывает народ. Украинский народ несмотря на сложности, которые переживает этой зимой, продолжает помогать друг другу и своей армии. Это стандартный подход российской недоимперии. Они всегда так действовали и будут действовать в будущем, если мир не осознает всех угроз и в моменте не поможет Украине.

Обратите внимание! Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщал, что с 16 по 19 февраля российская армия будет проводить военные учения. Поэтому сигналов тревоги из-за возможной угрозы применения "Орешника" может стать больше.

Почему россияне снова схватились за "Орешник"?

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук считает, что за громкими заявлениями стоит скорее политическая и информационная логика, связана с внутренними проблемами России, чем реальное намерение использовать это оружие.

Он отметил, что тема "Орешника" не дает России никакого существенного военного преимущества и используется преимущественно как инструмент запугивания. В предыдущих случаях, по словам Ткачука, речь шла фактически о запуске носителя без боевого заряда – эффект достигался благодаря кинетической силе падения, а не взрывной части.

Майор подчеркнул, что полноценное боевое применение такой ракеты означало бы ядерную эскалацию, на которую Кремль пока не готов. Кроме того, с экономической точки зрения это неоправданно, ведь более дешевые ракеты способны нанести большие разрушения.

Возвращение к теме "Орешника" – это попытка создать атмосферу страха и неопределенности. Кремль не достиг поставленных целей ни на фронте, ни во время энергетических атак, которые должны были бы сломать украинское общество. Вместо этого, отмечает он, удары только усилили злость и готовность украинцев к сопротивлению,

– отметил Ткачук.

Отдельный акцент, по словам военного, направлен и на западную аудиторию – мол, Россия демонстрирует, что ее ракеты могут долететь до европейских столиц. Таким образом Москва пытается давить не только на Украину, но и на партнеров.

Важно! Полигон "Капустин Яр" – ключевая площадка для испытания российских баллистических ракет. Он расположен в Астраханской области и частично охватывает территории Казахстана. Украина уже неоднократно наносила удары по этому полигону.

Поэтому подобные заявления, убежден Ткачук, стоит оценивать трезво, как элемент информационно-психологического воздействия, а не как свидетельство новой стратегии на поле боя.

К чему может готовиться Москва: смотрите видео

Что Путин хочет этим показать?

Политолог Олег Саакян сказал, что российские запугивания "Орешником" сейчас действуют разве что на Европу и США. На Украину подобный шантаж не действует, и россияне уже понимают это.

Вероятно, это (имитация пуска "Орешника" – 24 Канал) идет в разрезе заявления Сергея Лаврова о новых требованиях, в частности "гарнатии безопасности" для Кремля. Он вышел и рассказал много новых пугалок, и к этому же в Кремле решили "потрясти" оружием,

– предположил политолог.

Параллельно с этим спикер диктатора Дмитрий Песков сказал, что российская делегация не поедет на переговоры в Соединенные Штаты. Другими словами, Владимир Путин и его приспешники активно саботируют переговорный процесс, поднимая ставки.

Все это происходит после консультаций России с Китаем. Поэтому по мнению политолога, за всем этим может стоять позиция Си Цзиньпина, который очертил более узкое поле для Путина. Ведь Пекин не заинтересован в сближении Москвы с Вашингтоном, и держит путинский режим "за горло". Мысль, что можно оторвать Россию от Китая – большая иллюзия. Москва слаба и зависима от Пекина.

Что кроется за запугиваниями "Орешником": смотрите видео

Что известно об ударах "Орешником" по Украине?