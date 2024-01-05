Баллистические ракеты от Ирана и КНДР: Коваленко объяснил, каковы их особенности

Wall Street Journal пишет о том, что Россия уже этой весной может приобрести у Ирана баллистические ракеты, а Северная Корея уже якобы их передала агрессору. С чисто технической точки зрения эти две страны ничего не сдерживает от помощи Кремлю.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он предположил, что Иран может потребовать от России доступ к ее технологиям в обмен на баллистические ракеты.

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Какое оружие может получить Россия

С другой стороны, я к этой информации все-таки относился бы достаточно осторожно, потому что на сегодняшний день мы уже неоднократно слышали о том, как Иран готовится передавать России баллистические ракеты.

Еще в 2022 году мы услышали эту информацию, но иранских баллистических ракет в использовании российских оккупационных войск мы так и не увидели. Впрочем, риски, что Кремль получит от своих партнеров это оружие, есть, особенно с учетом того, что Россия готова отдать все, что у нее есть ради того, чтобы продолжать войну против Украины.

Существует две основные разновидности иранских ракет: это Fateh-110 да Zolfaghar.

"Если Fateh-110 – это этакая классическая баллистическая ракета, у которой в базе ракеты С-75 и Луна-М, то именно ракета Zolfaghar – это совсем другая. Ее отличие не только в дальности полета, но и в том, что у нее боевая часть отсоединяется от разгонного блока, и такой технологии у баллистических ракет у России нет", – заметил Коваленко.

Вероятно, Иран не хочет, чтобы Россия просто так получила технологию Zolfaghar, просто купив эту ракету. Видимо, Тегеран требуют от России каких-либо других технологий, на передачу которых пока Москва не готова.

Угроза от ракет КНДР

В Северной Корее в целом широкая номенклатура ракетного вооружения, но почти все оно является адаптацией советских образцов и китайских образцов, так что все это фактически является наследием еще Советского Союза или от Китая.

Радиус действия (корейской баллистической ракеты – 24 Канал) до 300 километров и от 300 до 500. Фактически это аналог "Искандеру",

– объяснил военный обозреватель.

Впрочем, в отношении не только северокорейских, но и иранских ракет есть одна оговорка. Информация о характеристиках их оружия, имеющихся в открытых источниках, в большинстве случаев завышена. Это можно было увидеть даже по дронам-камикадзе "Шахед", которые Иран уже отправлял России,

"Именно поэтому (получение Россией баллистических ракет - 24 Канал) это, в первую очередь, угроза для граничащих с Россией областей, а также прифронтовых сел, поселков и городов вдоль линии боестолкновения", – предположил Коваленко.

Что известно о другой вооруженной помощи для России