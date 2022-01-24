Россия нацелилась на Киев: в Великобритании назвали военные цели Кремля

В Великобритании обозначили вероятные военные цели Кремля. Предупредили, что Россия планирует "молниеносную войну" – решила дойти аж до Киева.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что Россия собрала достаточно войск возле Украины для войны, во время которой она попытается захватить Киев.

Важно "Санкции будут мгновенными": что ждет Россию в случае нападения

Джонсон озвучил кремлевский план

Поэтому силы НАТО переводят вооруженные силы в режим ожидания для потенциального нападения. Джонсон отметил, что разведке известно: возле границ Украины находится 60 российских боевых групп. Именно это, по словам политика, является "планом молниеносной войны, которая может даже "уничтожить Киев".

Это был бы катастрофический шаг,

– подчеркнул Джонсон.

Может быть "новая Чечня"

Он добавил, что реакция на любое вторжение "будет мучительной, насильственной и кровавой". Он предупредил, что россияне должны понимать – это может быть "новая Чечня".

Карта вероятного плана России / Фото Financial Time

Угроза нападения России: последние новости

Международное сообщество обеспокоено из-за вероятности нападения России. Запад угрожает Москве серьезными последствиями.

Мир готов помогать Украине. США согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи. 23 января в Украину прибыла вторая партия оружия из США, то есть 80 тонн летального вооружения. Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin предоставит Украине также Эстония.

Кроме того, США, Великобритания, Австралия, Германия и Япония приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов.

Командующий ООС Александр Павлюк отметил, что Москва может атаковать с нескольких направлений. В Кремле хотят захватить 8 ключевых регионов на восточном и южном направлении. В частности, Днепр, Харьков и Одессу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил точечные удары по России в ответ, если та осмелится напасть. Однако подчеркнул, что пока повода для паники нет.

Может быть интересно – США разрешили дипломатам "добровольно выехать из Украины:

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.