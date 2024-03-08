Россия начала производство ФАБ-1500: сможет ли Украина с ними бороться – видео последствий удара

Российские оккупанты начали массовое производство бомб ФАБ-1500. Все чаще фиксируется их использование во время обстрелов Украины.

Недавно враг сбросил полуторатонную бомбу на многоэтажку недалеко от Донецка. Сможет ли Украина с ними бороться, объяснил 24 Каналу военный аналитик, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Как Украина может противодействовать ФАБ-1500

По словам Свитана, бороться с ФАБ-1500 можно, уничтожая российские самолеты-носители этих бомб. Чтобы сбросить ФАБ, истребителю нужно подняться на более 10 тысяч метров, разогнаться до звуковой скорости, подойти к линии боевого соприкосновения и через несколько десятков километров запустить бомбу. На такой высоте самолет очень уязвим, ведь светится в радиодиапазоне как новогодняя елка.

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И тогда, даже зенитно-ракетный комплекс С-300 перехватит истребитель, который будет подносить ФАБ-1500. Украина сможет противодействовать носителям этих управляемых авиабомб, ведь имеет достаточное количество ЗРК, которые приоритетно нужно располагать к линии боестолкновения, прикрывая от влияния российских войск.

Мы сможем бороться с этими ФАБами. Использовать управляемые авиабомбы можно тогда, когда есть преимущество в воздухе, а у россиян его полностью нет. Мы имеем механизмы, как их "минусовать",

– отметил Роман Свитан.

Впрочем, даже сама полуторатонная бомба ФАБ-1500 втрое заметнее КАБ-500, поэтому ее можно попробовать сбить, когда она непосредственно заходит на цель. Вероятнее всего, эффективность ПВО и зенитно-ракетных войск будет гораздо выше, чем при уничтожении обычных 500 килограммовых управляемых авиабомб.

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Почему россиянам труднее с ФАБ-1500

ФАБ-1500 – управляемая авиабомба, похожа на КАБ-500, только в 3 раза мощнее. Чтобы достичь примерно одинакового эффекта, в одну точку запускают или один ФАБ, или три КАБа. Россияне пытаются полуторатонную бомбу сделать корректируемой как меньшие ФАБ-500.

За 29 февраля враг установил абсолютный рекорд применения КАБов – 152 бомбы на разных участках фронта.

Ее труднее сбрасывать и поднимать. Российские самолеты могут нести две такие авиабомбы – по одной на каждое полу крыло. "Сушки" будут терять управление и маневренность при подвешивании 3 тонн под самолет,

– отметил летчик-инструктор.

Что еще известно о ФАБ-1500