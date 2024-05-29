Путин ищет оружие, – Жданов сказал, какие действия диктатора на это указывают

В последние дни появляется много информации о том, что сейчас Россия активно взялась наращивать свой военно-промышленный комплекс. Владимир Путин проводит совещания и встречи с руководителями предприятий ВПК, а также щеголяет международными поездками.

После так называемой "инаугурации" глава Кремля посетил Китай, Беларусь, а сейчас находится в Узбекистане. В эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов предположил, о чем свидетельствуют внезапные зарубежные визиты диктатора.

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Армии России нужна тяжелая техника

Сейчас Россия продолжает налаживать военное сотрудничество с "дружественными" странами.

По моему мнению, Путин ищет оружие,

– сказал Жданов.

В то же время российский диктатор понимает, что наращивание ВПК тоже нужно. В частности, россияне собираются нарастить производство "Шахедов". Враг хочет увеличить количество производства беспилотников почти на треть в месяц – довести до 6 тысяч в год.

В России завод беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать 6000 ударных беспилотников "Шахед" в год. Завод использует иранские технологии. В конце апреля завод опередил график, поставив российской армии 4500 беспилотников.

Однако сейчас России нужно тяжелое оружие, в частности, танки, боевые бронированные машины, артиллерия и тому подобное. Именно этого сейчас не хватает агрессору.

"Россияне не могут произвести много тяжелого оружия. Сейчас ВСУ только за месяц могут сжечь сколько танков, сколько оккупанты произведут за год. Я думаю, что Путин объезжает эти страны, пытаясь договориться о поставках оружия", – добавил военный эксперт.

К слову, Узбекистан – страна, которая производит больше всего в мире хлопка, что подходит для производства артиллерийских снарядов.

Кто и как помогает России оружием