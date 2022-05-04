Россия не хочет нарваться на удар от НАТО или США, – Арестович о возможном ядерном ударе

США и европейские страны серьезно относятся к угрозам Путина по поводу ядерной войны и обещают, что Россия получит ответ на такие действия. Арестович считает, что на самом деле страна-агрессор не хочет нарваться на удар от НАТО или США,

Об этом рассказал 24 каналу советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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По его словам, американцы неоднократно отмечали, что применение Россией ядерного, химического или биологического оружия приведет к катастрофическим последствиям для страны-агрессора.

Вероятность применения ядерного оружия снижается, потому что Россия не хочет нарваться на удар от НАТО или США.

– считает советник главы ОП.

Ранее Алексей Арестович рассказал, какого ответа ждать, если Россия нанесет ядерный удар. По его словам, есть три варианта:

Россия может получить ответный удар непосредственно по высшему военно-политическому руководству. НАТО и США специально разработали ядерное оружие, имеющее проникающее действие в бункеры, которые углублены на километр,

Еще один сценарий – это мощный удар конвенционным (обычным военным – 24 канал) оружием. В таком случае будут применяться все силы и средства НАТО – авиация, флот и наземные силы.

Или же может быть сочетание сценариев – маленький ядерный удар, который "падет на головы" скрывающихся в бункере. А по остальной части российской армии – удар конвенционным оружием.

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