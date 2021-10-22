Россия не может препятствовать, – Столтенберг о вступлении Украины в НАТО
Источник:NATO
НАТО и союзники не должны переживать из-за заявлений Владимира Путина относительно "угрозы" от присоединения Украины к Альянсу. Прежде всего потому, что ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в процесс вступления суверенного и независимого государства в организацию.
Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга 22 октября. Он подчеркнул, что Украина должна сама решать, стремится ли она к членству в Альянсе.
К теме "Ракеты под носом будут": Путин считает, что Украине открывают двери в НАТО
Россия не имеет права вмешиваться
"НАТО является оборонительным союзом. И только Украина и 30 союзников по НАТО должны решать, когда она готова присоединиться к Альянсу", – пояснил Столтенберг.
По словам Генсека организации, ее расширение лишь способствовало миру и стабильности в Европе. Поэтому Россия не может бояться или попытаться наложить вето, помешать любой суверенной стране присоединиться.Справка. Аналогичную Столтенбергової мнение высказал Глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что Россия, не может препятствовать украинским стремлениям присоединиться к Альянсу.
Истерики в России из-за вступления Украины в НАТО: что известно
- При НАТО обнаружили российских шпионов, поэтому связи Кремля с Альянсом минимизировали. В частности из организации выслали 8 российских дипломатов.
- В ответ Россия с 1 ноября решила прекратить работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе и закрыть информационное бюро Нато в Москве.
- Кроме этого, "подгорело" у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что Организация "поддерживает украинских неонацистов".
- В то же время представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что вступление в НАТО якобы приведет к эскалации конфликта на Донбассе, а пресс-секретарь Путина Песков назвал вступление Украины в НАТО "худшим сценарием".