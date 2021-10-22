Россия не может препятствовать, – Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

НАТО и союзники не должны переживать из-за заявлений Владимира Путина относительно "угрозы" от присоединения Украины к Альянсу. Прежде всего потому, что ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в процесс вступления суверенного и независимого государства в организацию.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга 22 октября. Он подчеркнул, что Украина должна сама решать, стремится ли она к членству в Альянсе.

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Россия не имеет права вмешиваться

"НАТО является оборонительным союзом. И только Украина и 30 союзников по НАТО должны решать, когда она готова присоединиться к Альянсу", – пояснил Столтенберг.

По словам Генсека организации, ее расширение лишь способствовало миру и стабильности в Европе. Поэтому Россия не может бояться или попытаться наложить вето, помешать любой суверенной стране присоединиться.

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При НАТО обнаружили российских шпионов, поэтому связи Кремля с Альянсом минимизировали. В частности из организации выслали 8 российских дипломатов.

В ответ Россия с 1 ноября решила прекратить работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе и закрыть информационное бюро Нато в Москве.

Кроме этого, "подгорело" у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что Организация "поддерживает украинских неонацистов".

В то же время представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что вступление в НАТО якобы приведет к эскалации конфликта на Донбассе, а пресс-секретарь Путина Песков назвал вступление Украины в НАТО "худшим сценарием".