У россиян возникли проблемы с производством крылатых ракет: "Атеш" добыл секретную информацию
Источник:"Атеш"
У россиян возникли проблемы с производством крылатых ракет. В частности, один из российских заводов не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.
Источник "Атеш" в руководстве завода пояснил, что госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза. Несмотря на это, Россия готовится к массированным обстрелам Украины, накапливая ракеты.
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Россия не может производить нужное оккупантам количество ракет
Агенты "Атеш" в Дубненском машиностроительном заводе в Московской области получили доступ к документации и ценной информации предприятия.
Нам стало известно, что этот завод не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32. До 10 ноября необходимо было изготовить 80 ракет, но сделано фактически только 61,
– рассказали в "Атеше".
Они добавили, что источник из руководства завода заверил – госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза. Именно поэтому по просьбе руководства завода срок производства ракет был перенесен до конца декабря 2023 года. То есть завод до конца года должен произвести еще 19 ракет Х-32.
"Атеш" сообщил, что ракеты завод поставляет для 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (то есть воинской части 33310 в Шайковке) и воинской части 35020-В гарнизона "Бела".
Партизанам известно, что в этих частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные с Ту-22М3 для пуска ракет Х-32.
"Мы будем усиленно работать, чтобы уменьшить возможности России производить оружие и продолжать вести войну против Украины. Если хочешь помочь – пиши нашему координатору по России", – призвали в "Атеше".
Что известно о планах и возможностях Кремля
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты продолжают накапливать для атак по Украине крылатые ракеты. В частности, баллистические, а именно "Искандер-М". По словам спикера, у россиян достаточно дронов, чтобы атаковать Украину ежедневно, с разных направлений.
- Еще осенью украинская разведка объясняла, что оккупанты накопили более 800 ракет для атак по Украине. Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснял, что у россиян из этих 800 ракет до 350 – это ракеты Х-101/555 и "Калибр". Именно поэтому их общее количество по возможностям использования втрое меньше, чем это было в прошлом году.