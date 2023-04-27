Россия объявила в "розыск" командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу, – СМИ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины, вице-адмирала Алексея Неижпапу. Более того, оккупанты его "заочно задержали".

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Вероятно, это своеобразная месть россиян за ликвидацию флагмана их ВМС "Москва".

Это тот самый крейсер, который в первый день полномасштабного вторжения предложил украинским военным на остове Змеиный сложить оружие и сдаться. Защитники, понимая весь масштаб возможных последствий, послали его в известном направлении. Крейсер двигался туда несколько месяцев и в апреле наконец-то добрался до пункта назначения.

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Россия объявила в розыск Неижпапу

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Ему заочно сообщили о подозрении по статье 317 УК РФ.

Речь идет о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По законодательству страны-террористки, украинскому военному якобы грозит пожизненное заключение.

На фоне этого производства в Хамовнический районный суд Москвы направили ходатайство о "заочном задержании" Неижпапы. Судьи вынесли утвердительное решение, соответственно, командующего ВМС Украины "заочно задержали" на территории России.

В декабре прошлого года ФСБ России попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар и вице-премьера и министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук по статье о "нарушении территориальной целостности РФ". Их также объявили в международный розыск.

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Коротко об Алексее Неижпапе