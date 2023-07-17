Россия прекратила участие в "зерновом соглашении": как на это реагируют на Западе
Россия заявила, что не хочет продлевать "зерновую сделку", срок которой истек 17 июля. Западные политики осуждают такое решение и призывают Кремль пересмотреть свою позицию.
Последнее судно в рамках действия "зернового соглашения" вышло из Одессы 16 июля. Турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 тонн рапса в Нидерланды, сообщает 24 Канал.
Интересно Остановка "зернового соглашения": Россия "восстановила режим опасного района" в Черном море
Запад осуждает решение России
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решительно осуждает циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции.
ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых слоев населения в мире. "Маршрутами солидарности" продолжат доставлять агропродовольственную продукцию из Украины на мировые рынки,
– подчеркнула президент Еврокомиссии.
Заместитель спикера немецкого правительства Кристиане Гоффман отметила, что федеральное правительство обращается в Кремль с просьбой продлить соглашение на экспорт зерна из Украины. Ведь споры между странами "не должны разрешаться за счет беднейших людей на этой планете".
В правительстве Германии также рассчитывают на то, что:
- в будущем "зерновая сделка" не всегда будет заключаться на короткий срок,
- экспорт украинского зерна будет возможен в долгосрочной перспективе.
В свою очередь депутат от партии "Зеленых" в Бундестаге Антон Гофрайтер подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно пытается шантажировать мир с помощью политики голода. Российская пропаганда распространяет фейки о том, что Запад якобы не позволяет экспортировать российские сельхозпродукты, в частности, зерно.
Гофрайтер подчеркнул, что подобная российская продукция не подлежит санкциям. Государства глобального Юга должны это понять. По его мнению, Запад должен помочь нуждающимся странам не допустить катастрофы голода, в частности, расширив альтернативные экспортные маршруты.
Стоит прочесть Срыв Россией "зернового соглашения": Зеленский красноречиво прокомментировал очередной шантаж Кремля
Россия прекратила действие "зерновой сделки": коротко
- Российский диктатор Владимир Путин накануне истечения срока действия "зернового соглашения" жаловался на будто бы невыполнение условий. Мол, главная цель – поставка зерна нуждающимся странам – якобы не выполняется.
- После взрывов на Крымском мосту в Кремле вообще заявили о прекращении действия "зернового соглашения". Путинский приспешник Дмитрий Песков сообщил, что Россия якобы немедленно вернется к "зерновой сделке", как только ее договоренности выполнят.
- Несмотря на отмену "зернового соглашения", Украина продолжит экспортировать зерно. Есть несколько вариантов, как можно осуществлять продажу агропродукции.