Россия прекратила участие в "зерновом соглашении": как на это реагируют на Западе

Россия заявила, что не хочет продлевать "зерновую сделку", срок которой истек 17 июля. Западные политики осуждают такое решение и призывают Кремль пересмотреть свою позицию.

Последнее судно в рамках действия "зернового соглашения" вышло из Одессы 16 июля. Турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 тонн рапса в Нидерланды, сообщает 24 Канал.

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Запад осуждает решение России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решительно осуждает циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции.

ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых слоев населения в мире. "Маршрутами солидарности" продолжат доставлять агропродовольственную продукцию из Украины на мировые рынки,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Заместитель спикера немецкого правительства Кристиане Гоффман отметила, что федеральное правительство обращается в Кремль с просьбой продлить соглашение на экспорт зерна из Украины. Ведь споры между странами "не должны разрешаться за счет беднейших людей на этой планете".

В правительстве Германии также рассчитывают на то, что:

в будущем "зерновая сделка" не всегда будет заключаться на короткий срок,

экспорт украинского зерна будет возможен в долгосрочной перспективе.

В свою очередь депутат от партии "Зеленых" в Бундестаге Антон Гофрайтер подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин постоянно пытается шантажировать мир с помощью политики голода. Российская пропаганда распространяет фейки о том, что Запад якобы не позволяет экспортировать российские сельхозпродукты, в частности, зерно.

Гофрайтер подчеркнул, что подобная российская продукция не подлежит санкциям. Государства глобального Юга должны это понять. По его мнению, Запад должен помочь нуждающимся странам не допустить катастрофы голода, в частности, расширив альтернативные экспортные маршруты.

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