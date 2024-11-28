Россия подняла Ту-95МС в воздух и запустила "Калибры": есть угроза массированной атаки
В Украине возникла угроза ракетного обстрела ночью 28 ноября. Российские военные стратегические бомбардировщики Ту-95МС взлетели в воздух.
Об этом сообщили Воздушные силы, пишет 24 Канал. Эти самолеты могут запускать крылатые ракеты Х-101.
Этой же ночью Россия выпустила по Украине "Шахеды": в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
Ракетная атака России 28 ноября: что происходит
Кропивницкий, Николаев, Черкасская область – повышенная угроза! Группа ракет в направлении Умани. Еще "Калибры" – на Николаевщине движутся в Одесскую, Кировоградскую область. Ракеты на Одессу с севера. Другая часть на Кропивницкий. Также увеличивается количество Ту-95 в воздухе. Группа ракет на Кировоградщину. "Калибры" движутся в сторону Одесской области. Мониторы говорят, их может быть не менее десятка. Ракеты на Херсонщине – северо-западным курсом, пишут Воздушные силы. Одесская область – ракетная угроза. Вероятно, от "Калибров". По уточненным данным, в воздухе уже 7 бортов Ту-95МС. Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря! Мониторы пишут, в воздухе есть 4 борта Ту-95МС и 1 борт из Энгельса. Вылет похож на боевой. То есть в районе Волгограда они будут около 05:10 – 05:40, и если пуски будут оттуда, то ракеты прилетят к нам к 05:50 – 06:20 (время приблизительное). Если пуски будут в районе Каспийского моря, а самолеты долетят туда между 06:30 и 07:00, то в наше пространство ракеты залетят около 07:20 – 07:50. Воздушные силы заметили активность 4 бортов Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" и направляются в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет ВС опубликуют отдельное сообщение.
Мониторы говорят, "тушки" совершили пусковой маневр над Волгоградской областью.
Не игнорируйте тревогу и позаботьтесь о безопасности!
Кропивницкий, Николаев, Черкасская область – повышенная угроза! Группа ракет в направлении Умани.
Еще "Калибры" – на Николаевщине движутся в Одесскую, Кировоградскую область.
Ракеты на Одессу с севера. Другая часть на Кропивницкий.
Также увеличивается количество Ту-95 в воздухе.
Группа ракет на Кировоградщину.
"Калибры" движутся в сторону Одесской области. Мониторы говорят, их может быть не менее десятка.
Ракеты на Херсонщине – северо-западным курсом, пишут Воздушные силы.
Одесская область – ракетная угроза. Вероятно, от "Калибров".
По уточненным данным, в воздухе уже 7 бортов Ту-95МС.
Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!
Мониторы пишут, в воздухе есть 4 борта Ту-95МС и 1 борт из Энгельса. Вылет похож на боевой.
То есть в районе Волгограда они будут около 05:10 – 05:40, и если пуски будут оттуда, то ракеты прилетят к нам к 05:50 – 06:20 (время приблизительное).
Если пуски будут в районе Каспийского моря, а самолеты долетят туда между 06:30 и 07:00, то в наше пространство ракеты залетят около 07:20 – 07:50.
Воздушные силы заметили активность 4 бортов Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" и направляются в юго-восточном направлении.
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет ВС опубликуют отдельное сообщение.