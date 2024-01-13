Существенный вызов: как баллистические ракеты из КНДР могут усложнить работу нашей ПВО

Россия пытается наращивать свои военные мощности, в частности, обращаясь за помощью к другим странам. В США даже заявляли, что оккупанты уже использовали по Украине ракеты от КНДР. Теперь украинские следователи получили предварительные доказательства, что такой факт действительно был.

При обстреле Россия, вероятно, использовала северокорейскую ракету KN-23. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, добавив, что это не исключает того факта, что КНДР может предоставлять стране-агрессору еще и другие типы этого оружия.

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Передача северокорейского вооружения России будет однозначно вызовом для наших военных. Можно говорить о том, что качество этих средств низкое, однако их количество является весомым аргументом, который будет иметь влияние.

С военной точки зрения, это однозначно угроза. Вспомним, куда летели баллистические, крылатые ракеты Х-22, которые тоже нельзя сбить советскими комплексами, которые есть в нашем распоряжении. Они летели на запад и юг, то есть туда, где нет прикрытия Patriot,

– подчеркнул Денис Попович.

Кроме того, увеличение количества ракет является вызовом даже для территорий, прикрытых ЗРК Patriot и ЗРК SAMP-T. Они способны сбивать цели, но оккупанты создают эффект массовости, чтобы так нарушить купол нашей обороны.

Еще более серьезная угроза для территорий, не прикрытых этими системами. В любом случае баллистическая ракета имеет большую скорость, ее очень сложно перехватить. Для этого требуются специальные зенитно-ракетные комплексы.

Это существенный вызов, поэтому сейчас мы поднимаем вопрос об усилении системы ПВО Украины. К сожалению, Северная Корея будет увеличивать поставки России, потому что это тоталитарные режимы. Они могут решить все одним взмахом пера. Для этого не нужно много много дискуссий, которые продолжаются в западном мире,

– заметил военный обозреватель.

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