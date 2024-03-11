Крылатая мини-ракета, – Жданов объяснил угрозы от модернизированных ФАБов
Российские оккупанты начали использовать фугасные авиабомбы ФАБ-1500. Это очень мощные КАБ. Из этих авиабомб враг создал фактически крылатую мини-ракету.
Украина сегодня фактически не имеет средств борьбы с ФАБ-1500, но может бороться с их носителями. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов.
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"Россияне фактически создали такую крылатую мини-ракету из этой бомбы. Они берут старую советскую авиабомбу, которая была выпущена еще во времена Советского Союза", – подчеркнул военный эксперт.
Мощность ФАБ-1500
Олег Жданов отметил, что ранее оккупанты цепляли на советскую авиабомбу блок, который обеспечивал управление и планирование этой бомбы с GPS-навигацией. Сегодня же они разработали корпус, который устанавливают в эту авиабомбу. На этом корпусе уже есть все оборудование, чтобы эта авиабомба была управляемая и планировала от точки сброса до цели с той же дальностью.
Они добрались уже до запасов полуторатонных бомб, 1500 килограммов. До этого они применяли ФАБ-250 и ФАБ-500. Для нас это огромная проблема. Потому что сегодня нет средств борьбы с этими бомбами. Здесь единственный способ – бороться с их носителями, самими самолетами,
– объяснил он.
Россия применяет ФАБ-1500: главное
- Издание CNN сообщило, что россияне начали активнее использовать фугасные авиабомбы – ФАБ-1500. Это управляемая авиабомба, похожа на КАБ-500, но в 3 раза мощнее. Она является модернизированной по сравнению со старыми образцами. Хотя изготовление ФАБов является недешевым и небыстрым процессом, однако ее стоимость значительно дешевле, чем ракет.
- Еще в ноябре 2023 года стало известно, что в России есть "признаки подготовки к массовому развертыванию ФАБ-1500". Недавно россияне сбросили ФАБ-1500 на многоэтажку в Красногоровке, сняв это с двух ракурсов. Бомба взорвалась в жилом районе, выпустив огненный шар высотой 20 этажей. Ранее враг применял их, возможно, в районах Херсона и Харькова.
- В феврале 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил заводы, где производят эти бомбы и ракеты "Калибр". Российская пропаганда тогда рассказывала, что производство ФАБ-1500 ведется с начала полномасштабного вторжения России в Украину.