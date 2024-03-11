Крылатая мини-ракета, – Жданов объяснил угрозы от модернизированных ФАБов

Российские оккупанты начали использовать фугасные авиабомбы ФАБ-1500. Это очень мощные КАБ. Из этих авиабомб враг создал фактически крылатую мини-ракету.

Украина сегодня фактически не имеет средств борьбы с ФАБ-1500, но может бороться с их носителями. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Олег Жданов.

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"Россияне фактически создали такую крылатую мини-ракету из этой бомбы. Они берут старую советскую авиабомбу, которая была выпущена еще во времена Советского Союза", – подчеркнул военный эксперт.

Мощность ФАБ-1500

Олег Жданов отметил, что ранее оккупанты цепляли на советскую авиабомбу блок, который обеспечивал управление и планирование этой бомбы с GPS-навигацией. Сегодня же они разработали корпус, который устанавливают в эту авиабомбу. На этом корпусе уже есть все оборудование, чтобы эта авиабомба была управляемая и планировала от точки сброса до цели с той же дальностью.

Они добрались уже до запасов полуторатонных бомб, 1500 килограммов. До этого они применяли ФАБ-250 и ФАБ-500. Для нас это огромная проблема. Потому что сегодня нет средств борьбы с этими бомбами. Здесь единственный способ – бороться с их носителями, самими самолетами,

– объяснил он.

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