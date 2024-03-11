Україна сьогодні фактично не має засобів боротьби з ФАБ-1500, але може боротися з їхніми носіями. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Олег Жданов.
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"Росіяни фактично створили таку крилату мініракету з цієї бомби. Вони беруть стару радянську авіабомбу, яка була випущена ще за часів Радянського Союзу", – підкреслив військовий експерт.
Потужність ФАБ-1500
Олег Жданов зазначив, що раніше окупанти чіпляли на радянську авіабомбу блок, який забезпечував керування і планування цієї бомби з GPS-навігацією. Сьогодні ж вони розробили корпус, який встановлюють у цю авіабомбу. На цьому корпусі вже є все обладнання, щоб ця авіабомба була керована і планувала від точки скидання до цілі з тією ж дальністю.
Вони дісталися вже до запасів півторатонних бомб, 1500 кілограмів. До цього вони застосовували ФАБ-250 і ФАБ-500. Для нас це величезна проблема. Тому що сьогодні немає засобів боротьби з цими бомбами. Тут єдиний спосіб – боротися з їхніми носіями, самими літаками,
– пояснив він.
Росія застосовує ФАБ-1500: головне
- Видання CNN повідомило, що росіяни почали активніше використовувати фугасні авіабомби – ФАБ-1500. Це керована авіабомба, схожа на КАБ-500, але у 3 рази потужніша. Вона є модернізованою порівняно зі старими зразками. Хоча виготовлення ФАБів є недешевим та нешвидким процесом, проте її вартість значно дешевша, ніж ракет.
- Ще у листопаді 2023 року стало відомо, що в Росії є "ознаки підготовки до масового розгортання ФАБ-1500". Нещодавно росіяни скинули ФАБ-1500 на багатоповерхівку в Красногорівці, знявши це з двох ракурсів. Бомба вибухнула в житловому районі, випустивши вогняну кулю заввишки 20 поверхів. Раніше ворог застосовував їх, можливо, у районах Херсона та Харкова.
- В лютому 2024 року міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав заводи, де виробляють ці бомби та ракети "Калібр". Російська пропаганда тоді розповідала, що виробництво ФАБ-1500 ведеться від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.