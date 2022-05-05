Россия признала, что не сможет провести парад Победы в Донецке и Луганске
В стране-агрессоре признали, что парад на День победы в Донецке и Луганске провести не удастся. Глобальные планы России, очевидно, провалились.
Победного парада в Донецке и Луганске 9 мая не будет. Но в России говорят, что беспокоиться не следует. Это "точно скоро произойдет". Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на слова первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, 5 мая.
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Парад Победы и "Бессмертный полк" в этот день Победы в Донецке и Луганске пока провести невозможно, но это время скоро придет,
– написали в росСМИ.
За утешением "это время скоро придет", пропагандистские СМИ хотели скрыть полный провал российских оккупантов. Они кричали о своих успехах и глобальных планах. Сообщали, что организуют победное шествие 9 мая в Луганске и Донецке.
Но реальность совсем другая. Российские захватчики деморализованы. После ухода в районы восстановления они отказываются снова идти в Украину.
Потери врага растут каждый день. По состоянию на утро 5 мая ВСУ уничтожили не менее 24 700 российских солдат.
Несмотря на постоянные обстрелы Луганской и Донецкой областей и ежедневные попытки штурма, успеха у них нет ни одного. Так что победного шествия россиянам ожидать не стоит. Вообще.
Планы России в Украине 9 мая
- Так называемая "власть" временно оккупированной территории Донбасса заявила, что отменяет парад и шествие 9 мая. Такое решение было принято якобы для безопасности людей.
- В Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Он будет организовывать парад в городе.
- Советник руководителя ОП Алексей Арестович предположил, что они могут провести парад с украинскими пленными.
Общие потери врага по состоянию на 5 мая
- личного состава – 24 700 человек;
- танков – 1092 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 651 единица;
- артиллерийских систем – 499 единиц;
- РСЗО – 169 единиц;
- средств ПВО – 83 единицы;
- самолетов – 196 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1907 единиц;
- кораблей/катеров – 10 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 89 единиц.
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