Угроза для НАТО после поражения вырастет, – начальник штаба ВВС Британии о мести России

Российский президент Владимир Путин будет мстительным, если его война против Украины терпит неудачу. Угроза для НАТО от Кремля усилится.

Об этом заявил начальник штаба ВВС Британии сэр Майк Вигстон. Также Россия будет представлять прямую угрозу для Великобритании.

К теме Следующим генсеком НАТО может стать женщина, – Politico назвали главную кандидатку

Россия представляет угрозу НАТО

Главный маршал авиации заявил, что российские военно-воздушные силы, надводные военно-морские силы и подлодки представляют угрозу для Британии и НАТО. Это то, на чем "все должны сосредоточить мысли".

Вингстон также предупредил, что эта угроза сохранится или даже усилится, если Путина отстранятся от власти.

Когда конфликт в Украине завершится и Украина восстановит свои границы, как это и должно быть, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, которая будет наносить нам вред с помощью воздушных, ракетных и подземных атак,

– отметил начальник штаба ВВС Британии.

Его комментарии об угрозе со стороны России после окончания войны в Украине являются первым публичным признанием беспокойства западным военным лидером.

Ранее американский генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования Вооруженных сил США, заявил, что, несмотря на значительные потери в результате войны в Украине, российские вооруженные силы до сих пор остаются в значительной степени невредимы и представляют значительную угрозу.

"Очень легко смотреть и думать, что российские вооруженные силы развалены или находятся в больших затруднениях, но на самом деле, все неравномерно. Сухопутные войска сильно подорваны. Они столкнулись с большими проблемами, но военно-морские силы почти ничего не потеряли, кибернетика ничего не потеряла, космос ничего не потерял", – объяснил Каволи.

Стоит прочесть F-16 после победы и гарантии безопасности для Украины – Столтенберг об ожиданиях от саммита НАТО

Путь Украины в НАТО: последние новости