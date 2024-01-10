Россияне бросают в бой все, что имеют в наличии: как ВСУ ликвидирует наступательный потенциал врага

Россия провалила зимнее наступление, считает издание Bild, из-за колоссальных потерь в живой силе и бронетехнике. В то же время ВСУ сможет сдерживать врага, насколько хватит боеприпасов.

Военный эксперт Сергей Грабский сказал 24 Каналу, что согласен с этой оценкой. Он отметил, что врагу нанесены чрезвычайные потери, которые абсолютно нивелируют возможности проведения каких-либо наступательных действий.

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Выполняют политический заказ

Украинские силы сейчас проводят оборонную операцию фактически по всей длине фронта. Основной задачей оборонной операции является ликвидация наступательного потенциала противника. С этим ВСУ успешно справляются, несмотря на огромные затруднения.

Противник также не стоит на месте и пытается давить на украинские позиции, поэтому ситуация чрезвычайно сложная. Говорить о том, что мы уже победили в этой оборонной операции, немного рано,

– отметил военный эксперт.

В то же время противник несет тяжелые потери и на некоторых направлениях вынужден отводить подразделения и части, которые потеряли боеспособность, и заменять их новыми.

На сколько времени у врага хватит ресурса, чтобы делать это бесконечно, вопрос дискуссионный. Речь идет не об объективном ведении операции, а о политическом заказе, и ради исполнения этой прихоти россияне могут бросать в бой все, что имеют в наличии,

– подчеркнул Грабский.

Поэтому говорить о том, что враг уже проиграл это сражение, по мнению военного эксперта, можно условно, учитывая, какие еще потери украинские силы могут нанести оккупантам.

Стойкость бойцов должна быть подкреплена

Кроме того, некоторые источники сообщают о возможной подготовке противником нового наступления, в частности в районе Купянска.

Могу подтвердить опасность этого наступления, о чем в частности свидетельствует тот факт, что Министр обороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами и начальник Генерального штаба посетили наши позиции в районе Купянска, провели встречи с бойцами и выяснили, что там происходит,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Важно понимать, что стойкость отдельного бойца или подразделения не может обеспечить безусловное удержание позиции, если она не подкреплена боеприпасами, горючим, дополнительными человеческими ресурсами для проведения ротации этих подразделений.

Враг продолжает нести тяжелые потери

За прошедшие сутки (по состоянию на утро 10 января) 800 оккупантов было ликвидировано. А с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 366 790 единиц личного состава.

Также ВСУ оставляет оккупантов ежесуточно без значительного количества военной техники. За последний сутки враг потерял: танков – 2, боевых бронированных машин – 13, артиллерийских систем – 12, РСЗО – 2, средства ПВО – 1, БПЛА оперативно-тактического уровня – 11.

Кроме того, издание Bild пишет, что во время провального зимнего наступления России лишилась тысяч бойцов, а также сотни бронированной техники.

В то же время в британской разведке сделали прогноз, что в течение 2024 года россияне потеряют ранеными и ликвидированными 500 тысяч личного состава.