Россия создала крупнейшую шпионскую сеть с времен холодной войны: FT указало новые методы Кремля

Российская шпионская сеть такая же активная, или даже активнее, чем во времена холодной войны. Журналисты говорят, что каждую неделю всплывает очередная тайная операция.

Это, по данным издания, показывает, как далеко российские спецслужбы проникли в Европу с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Иностранные журналисты рассказали о российской шпионской сети, ссылаясь на комментарии западных чиновников и офицеров.

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Что известно о российской шпионской сети

Игра в кошки-мышки вернулась... Российская деятельность такая же или даже выше, чем во время холодной войны... Российская разведка – это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда,

– заявили сотрудники западной разведки.

Они убеждены, что "слитые" и опубликованные российскими пропагандистами разговоры немецких офицеров о ракетах Taurus и Крымском мосту – это только один из последних примеров.

Издание также написало о, том что:

27 февраля 2024 года предъявили обвинение шестому болгарину, 38-летнему Тихомиру Иванчеву, за участие в предполагаемой российской шпионской сети в Британии;

в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который перешел на сторону Украины;

Франция разоблачила пропагандистскую сеть, которая состоит из 193 сайтов, предназначенных для распространения дезинформации накануне европейских выборов 2024 года.

Какой была сеть Кремля в начале вторжения

Сотрудники разведки и аналитики написали, что активизация российских разведывательных операций свидетельствует о новой уверенности российских шпионов после унизительных неудач в начале 2022 года. Издание написало, что:

сначала западные агентства обнародовали планы Кремля по вторжению в Украину;

как только российские танки двинулись на Киев, то европейские страны начали высылать дипломатов;

Европа выдворила 600 дипломатов, из которых 400, считается, были шпионами;

кроме того, обнаружили несколько так называемых "нелегалов" – российских агентов, которые не имели дипломатического прикрытия.

Когда российское наземное вторжение застопорилось, Путин посадил под домашний арест высших руководителей ФСБ, ведь они грубо недооценили украинское сопротивление. С тех пор вражеские спецслужбы (военная разведка ГРУ, Федеральная служба безопасности ФСБ и служба внешней разведки) перегруппировались и модернизировались.

Приоритеты остаются такими же, как и до войны: похитить западные секреты, углубить разногласия внутри НАТО и подорвать поддержку Украины. Однако методы стали более изобретательными, чтобы компенсировать разрушенные шпионские сети в Европе и обойти ограничения для россиян, работающих на континенте,

– написали журналисты.

Как Кремль изменил шпионскую сеть

Издание объяснило, что одно из самых больших изменений, которое начала использовать Россия – это косвенные разведчики. В частности, иностранцев, привлеченных из политики, бизнеса или организованной преступности.

Аналитики разведки и 9 официальных лиц сказали изданию, что для российских шпионов проведение операций на расстоянии с помощью удаленных и только что завербованных лиц имеет как преимущества, так и недостатки.

Российская разведка начала вербовать так называемых "чистых кадров", которые не имеют военного опыта. Их задача – незаметно проникать в целевые страны и устанавливать личные контакты. Россия много удаленно ими руководит, однако воспринимает этот способ как ненадежный.

Сейчас цель состоит в том, чтобы разработать легитимные прикрытия, или легенды, для того, чтобы агенты могли попадать в целевые страны,

– пишет издание.

Журналисты отметили, что старая модель "легальных" российских шпионов, действующих за пределами посольств, является действенной для России в традиционно нейтральных странах. В частности, в Австрии и Швейцарии.

Кроме того, российские шпионы за пределами ЕС укрепили свои базы. В частности, Турция, Объединенные Арабские Эмираты на Ближнем Востоке стали важными перевалочными пунктами для российских разведывательных операций в Европе.

Новый подход России описала в своем недавнем годовом отчете внутренняя разведывательная служба Норвегии.

Мы ожидаем, что Россия будет пытаться компенсировать потерю разведчиков, в частности, засылая больше приглашенных агентов,

– отметили разведчики.

По данным иностранных журналистов, высылка российских дипломатов, вероятно, усложнила работу контрразведки. Ведь западные агентства ранее знали, кто был шпионом, и могли отслеживать, с кем они встречались, и потенциально завербовать их.

"После вторжения в Украину западные спецслужбы также усилили сотрудничество, создав сеть баз данных и связей, чтобы ловить российских агентов", – заверило издание.

Они утверждают, что, несмотря на это, иногда российские разведчики достигают поразительных успехов. Так было во время кибератаки SolarWinds в 2021 году, которая взломала Пентагон, или теперь – во время утечки информации из Германии.

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