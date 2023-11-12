Получили гаубицы времен Второй мировой войны: помогает ли россиянам оружие из КНДР

Россия продолжает нести потери своей артиллерии. Только за последние сутки было ликвидировано более 30 артиллерийских систем оккупантов. А вообще показатель потерь артиллерии врага вырос в 3,5 – 4 раза по сравнению с весной.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что, несмотря на большие потери, проблем с артиллерией в целом у россиян нет. Однако им не хватает именно современных артсистем.

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Враг действительно несет серьезные потери в артиллерийских системах, однако он восстанавливает некоторое оружие после поражения.

"Особые проблемы оккупанты имеют с самоходной артиллерией, которую восстанавливать гораздо сложнее. Буксируемая артиллерия находится в десятках тысячах единиц у них на складах. Сейчас они их достают, начиная от современных орудий 152 миллиметров и заканчивая даже пушками Д-1 и Д-20, которые производились во время и после Второй мировой войны. Их оккупанты используют на второстепенных направлениях", –подчеркнул народный депутат.

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Ищут, кого вооружить

В то же время россияне в случае необходимости могут рассчитывать на поддержку снарядами для артиллерии со стороны в частности КНДР.

Более того, на некоторых направлениях уже перехватывают разговоры между оккупантами и выясняется, что снаряды из Северной Кореи уже есть на фронте.

Однако сами россияне жалуются, что боеприпасы из КНДР не подходят по таблицам стрельбы к оружию, которое у них есть. И стреляют они не точно. Россияне пытаются выработать новые таблицы стрельбы с целью передавать их на фронт, чтобы артиллеристы понимали, как стрелять северокорейским оружием,

– объяснил Костенко.

К примеру северокорейские 122-миллиметровые снаряды для "Градов" не подходят к "Градам российским. Однако в целом оружие из КНДР передается России. Это конечно усилит россиян – сейчас они подстроятся под это оружие.

"Резервы они будут искать, подтягивать, доставать старые артсистемы. Вооружить у них еще долго будет чем. Теперь они будут искать, кого вооружить, потому что личный состав оккупантов украинские силы выбивают. А мобилизация у них пока не предполагается. И неизвестно, что российские власти будут обещать простым людям, чтобы они шли на контрактную или срочную службу и воевали в Украине", – отметил Роман Костенко.

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