У Зеленского отреагировали на возможные удары по Украине баллистической ракетой "Рубеж"

Россия 21 ноября нанесла удар по Днепру, предположительно, межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж". Она может быть носителем ядерного заряда. Однако военные пока не дали четкого ответа, действительно ли была применена именно она.

Россия постоянно осуществляет ракетные атаки по Украине, и сегодня не произошло ничего нового. Такое мнение высказал 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что враг продолжает использовать геноцидные практики для ликвидации гражданского населения.

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Россия не реализовала свою цель

Соответственно есть вопросы к партнерам Украины, которые должны помогать нам существенно наращивать противоракетную оборону. В то же время Россия продолжит использовать все средства, которые у нее есть, потому что она до сих пор не получила должной реакции от, в частности, проукраинской коалиции.

Относительно удара 21 ноября, то разведка стран-партнеров нашего государства, сообщает, что нет подготовки российских ядерных сил,

– подчеркнул Подоляк.

Однако, по его мнению, нужно закончить "иллюзорный" период, когда кто-то звонит в Россию и просит Владимира Путина не делать что-то. Наоборот это стимулирует его использовать различные средства для убийства украинцев.

Ключевая цель России очевидна и она не реализована – это разделение Украины, уничтожение ее государственности и аутентичности. Россияне не меняют эту свою цель, и с ними невозможно договориться ни о чем, – отметил советник председателя ОПУ.

Сейчас, заметил он, военные не дали четкого ответа, действительно ли была применена во время удара по Днепру именно межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж".

Напомним, что 20 ноября посольства США, Испании, Италии и Греции и Греции приостановили свою работу из-за угрозы российского обстрела.