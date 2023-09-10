Россия разместила 46 "Искандеров" возле границы: к чему готовиться украинцам
Россия развернула 46 пусковых установок "Искандер" вдоль границы с Украиной. Оккупанты могут ударить по Украине мощным залпом ракет.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, перехватывать "Искандеры" могут системы Patriot.
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Может быть мощный залп
Юрий Федоров отметил, что 46 установок "Искандер" – это почти половина из имеющихся в России. Россияне не могут смириться с успехами ВСУ в Запорожской области и Бахмутском направлении.
Скорее всего, это массовый залп. Россияне в ответ всегда применяют одно и то же. Они получили поражение на поле боя и пытаются нанести удары "Искандерами", крылатыми или баллистическими ракетами,
– считает он.
Федоров об "Искандерах" возле украинской границы: смотрите видео
Россия установила "Искандеры" на границе с Украиной
- Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия разместила 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной. По его словам, именно этим комплексом наносились удары. Баллистическими и крылатыми ракетами также из комплекса "Искандер". Таким образом продолжается методическое уничтожение прежде всего гражданских объектов Украины.
- Вадим Скибицкий подчеркнул, что российские оккупанты активно применяют против ВСУ авиацию. Однако они боятся мощной системы противовоздушной обороны Украины, подтвердившей свою эффективность.
- Отметим, что недавно в Главном управлении разведки рассказали, сколько "Калибров", "Искандеров", Х-101, Х-555 и Х-55 осталось на вооружении у захватчиков. По словам Скибицкого, в России всего по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 километров. Однако это подсчеты без учета Х-22.
- В то же время у россиян может быть еще около 75 единиц ракет воздушного базирования типа "Кинжал".
- Скибицкий отметил, что захватчики меньше используют Х-101 по сравнению с осенью 2022 года. Прежде всего враг вынужден экономить, ведь для производства таких ракет нужны иностранные комплектующие, из-за санкционных ограничений их в России нет. Также оккупанты пытаются накапливать Х-101, поскольку они являются более точными и эффективными.