Меньше времени для подготовки: Свитан объяснил, почему враг вернул бомбардировщики в Энгельс
На аэродроме Энгельс появились еще 5 дополнительных самолетов. Это основная база российских бомбардировщиков, но враг забирал их оттуда после ударов по аэродрому в декабре 2022 года.
Возвращение самолётов свидетельствует о том, что россияне увеличили плотность своей противовоздушной обороны. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что оккупанты усиливают оборону Энгельса.
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Готовится ли враг к массированной атаке
Российские захватчики решили, что аэродром находится под защитой, поэтому вернули туда свои самолеты. Ранее их оттуда забрали после ряда взрывов, а также повреждения судов.
Российская ПВО увеличила плотность на этом направлении, поэтому самолеты возвращают из мест, где они были рассредоточены. Это не свидетельствует о прямой подготовке к выполнению боевых задач,
– отметил Роман Свитан.
Если бы россияне хотели обстреливать Украину, то могли это делать из других мест. Самолеты могут взлетать даже с Востока. Поэтому трудно сказать, будет ли это продолжением массированных атак. Ведь враг в любой момент мог провести их и раньше.
"Готовность к ракетным атакам у них уже есть, и к масштабным также. После Нового года прошло 2 месяца, а за это время можно подготовить серьезную атаку. Расположение самолетов ближе к линии соприкосновения говорит только о том, что эта атака будет быстрой. Украина будет иметь лишь 1 – 1.5 часа для подготовки", – рассказал полковник запаса ВСУ.
Россия теряет свои самолеты: актуальные новости
- Воздушные силы 29 февраля уничтожили еще один вражеский самолет Су-34. Этот истребитель-бомбардировщик "приземлился" на Востоке Украины. Командующий Воздушных сил Николай Олещук написал, что 29 февраля – день, который выпадает раз в четыре года, но для оккупантов это всего лишь обычный день, когда они в очередной раз потеряли свой самолет.
- Перед тем – 27 февраля – украинские военные сбили сразу два самолета за сутки. Также говорится об истребителе Су-34. Олещук отметил, что россияне должны серьезно задуматься, ведь они ежедневно теряют боевую и специальную авиацию. Падение двух самолетов произошло на Восточном направлении.
- Одной из очень серьезных потерь врага называют уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 23 февраля 2024 года. Это было совместной операцией ГУР и Воздушных сил. Стоимость самолета более 300 миллионов долларов. Его использовали как воздушный командный пункт, с которого корректировали удары по Украине.