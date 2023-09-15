Россия высылает 2 американских дипломата по подозрению в шпионаже: в США пообещали ответить

Российский МИД 14 сентября объявил персонами нон грата двух американских дипломатов. Речь идет о двух секретарях американского посольства в стране-агрессорке.

Об этом сообщают российские СМИ. Этих людей Москва подозревает в якобы сборе тайных данных, передает 24 Канал.

Смотрите также Ким Чен Ын мог пойти на сотрудничество с Россией только с разрешения Китая: для чего это Си Цзиньпину

Россия высылает дипломатов США

В министерстве иностранных дел страны-агрессорки отметили, что это решение касается первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря – Дэвида Бернстайна.

Оккупанты подчеркнули, что эти лица якобы вели "незаконную деятельность", поддерживая связь с обвиняемым в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранным государством российским гражданином Робертом Шоновым. В МИД России подчеркнули, что этому мужчине вроде бы за материальное вознаграждение давали задачи, которые имели целью "нанести вред национальной безопасности России".

О таком решении российское министерство объявило послу США в России Линн Трейси. Дипломатов Силлина и Бернстайна обязали выехать с территории России в течение семи дней.

Следует отметить, что двое американских дипломатов фигурируют в расследовании федеральной службы безопасности России в отношении бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, задержанного в августе 2023 года.

Российские спецслужащие утверждают, что с сентября 2022 года Шонов якобы участвовал в сборе разведывательной информации о полномасштабном вторжении в Украину, а также мобилизационных мер в стране-агрессоре.

Далее ФСБ опубликовала видео "допроса", в котором зафиксировали якобы признание Шонова. Согласно видео, Шонов якобы признался, что совершал свои действия по указаниям Силлина и Бернштейна, которых называет сотрудниками политического отдела посольства США. В ответ на это разоблачение российские власти выразили намерение допросить вышеупомянутых лиц.

В США отреагировали на дерзкие действия России

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на своем брифинге прокомментировал решение России по высылке двух американских дипломатов из России. Он подчеркнул, что не оставит эти шаги без ответа.

Мы сожалеем, что Россия пошла по такому пути. И вы, безусловно, можете ожидать, что мы соответствующим образом отреагируем на их действия,

– заявил спикер.

К тому же Государственный департамент решительно осудил недавние действия Кремля относительно объявления американских дипломатов в Москве персонами нон грата, назвав их неспровоцированными и не имеющими никаких законных оснований.

В ведомстве убеждены, что Россия настойчиво преследует персонал посольства США, применяя тактику, подобную собственным гражданам. Представитель Госдепартамента отметил, что страна-агрессорка избрала конфронтационный и эскалационный подход, а не конструктивный дипломатический диалог.

Российских дипломатов отовсюду выгоняют