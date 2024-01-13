Россия запустила крылатые ракеты из Каспия, – Воздушные силы
Источник:Воздушные сили
Россия опять бьет по Украине крылатыми ракетами. Очередные пуски Каспийского моря произошли утром 13 января.
Россия ударила с самолетов Ту-95МС. Предварительно, говорится о ракетах Х-101/555/55.
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Новый ракетный удар по Украине: что известно
Первые сообщения о взлете самолетов Ту-95МС появились примерно в 2 ночи. Взлетали они как с аэродрома "Оленья", так и с "Энгельса". По данным телеграм-канала monitor, из "Оленьи" вылетели примерно 11 Ту-95МС, а из "Энгельса" – 2.
Впоследствии в воздушных силах подтвердили удары ракетами Х-101/555/55 с Ту-95МС. Однако уточнили, что пуски были произведены с 6 бортов.
Кроме того, военные заявили о ракетной опасности в областях, где воздушная тревога. Сирены прозвучали в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Правда, карта воздушных тревог все растет.
Предыдущий массированный удар: что известно
- Российская армия ночью 8 января подняла в небо свои бомбардировщики Ту-95МС. Уже в 6 утра Воздушные силы предупредили о запуске крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.
- После этой атаки взрывы прогремели в нескольких городах Украины, в частности, в Днепре, Запорожье, Харькове и Хмельницком. В Киеве в этот день взрывы не слышали.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впоследствии рассказал, что нашим защитникам удалось сбить 26 враждебных целей. В частности, 8 ударных дронов типа "Шахед" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. В то же время враг запускал в этот день свои печально известные гиперзвуковые ракеты "Кинжал".