В России и в оккупированном Крыму нагло присвоили символ Киева: фото

Хотя Киевский торт и является чисто украинским продуктом и априори должно производиться исключительно в столице Украины, но это не мешает некоторым фирмам незаконно использовать этот бренд и выдавать его за свой. В частности, одна из московских фирм полностью скопировала как название, так и дизайн этого кондитерского изделия, правда, веточки каштана на упаковке заменили российским березовыми.

Об этом написала журналистка Мария Бровинская на своей странице в Facebook.

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По ее словам, Киевские торты, кроме легального производства в Киеве, также, однако уже незаконно, делают в Крыму, белорусском Минске и даже в российской Москве.

"Так вот, крымские киевские торты бывают круглыми и квадратными: непременно с фундуком и огромных размеров также. Киевский торт в Минске делает Хлебзавод №6 Минскхлебпрома. Но самый интересный случай – Киевский торт московского производителя "Фили-Бейкер". Используется украинское название – "Киевский торт". Но он не с листьями каштана, а с березовыми веточками", – уверяет журналистка.

Также она опубликовала соответствующие фото.

Напомним, перед началом Чемпионата мира по футболу-2018 в России сделали своим обладателя Золотого мяча и легенду киевского "Динамо" Игоря Беланова.