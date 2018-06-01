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Россия в очередной раз присвоила славу Украины: на этот раз футбольную

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Россия присвоила себе звезд украинского футбола: Беланова и Рудакова
Россия присвоила себе звезд украинского футбола: Беланова и Рудакова / Соцсети

За неимением собственных героев, в том числе и в спорте, Россия не стесняется "воровать" спортсменов у других государств, в том числе и у Украины. Так случилось и с украинскими футболистами Игорем Беленовим и Евгением Рудаковым, которых почему-то накануне Чемпионата мира-2018 выдают за россиян.

Дело в том, что в московском международном аэропорту Шереметьево появились плакаты с легендарными футболистами, среди которых и звезды киевского "Динамо" Игорь Беланов и Евгений Рудаков, однако рядом с ними красуется надпись "Футбольная Россия", пишет издание Politeka.

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Как объясняет ресурс, на самом деле вышеуказанные спортсмены никакого отношения к России не имеют. Так, обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов родился в украинской Одессе и на протяжении своей карьеры поиграл в "Черноморце", "Динамо" (Киев), "Боруссии" Менхенгладбах, "Айнтрахте" и "Мариуполе". К слову, нападающий никогда не выступал ни за один российский клуб.

Беланов, Россия, футбол, ЧМ-2018, кража. присвоение, Украина. Россия
Россия присвоила себе украинского обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова

Что касается Евгения Рудакова, то хотя он и родился в Москве и в конце концов его подписало местное "Торпедо", однако в составе последних не провёл ни одного матча и запомнился прежде всего по выступлениям за "Динамо" (Киев). Заметим, что здесь он стал настоящей звездой. Выступал Рудаков на позиции вратаря и в 1963-1977 годах повел 258 поединков в составе киевлян.

Рудаков, Россия, футбол, ЧМ-2018, кража. присвоение, Украина. Россия
Евгений Рудаков хоть и родился в Москве, однако сделал себе имя в киевском "Динамо"

Интересен и тот факт, что производители разместили плакат футболиста с ошибкой, назвав его Валерием, перепутав с другим украинцем, который запомнился выступлениями за "Шахтер".

Напомним, Россия уже неоднократно присваивала украинское наследие. Первый громкий случай произошел в 2016 году, когда в Москве открыли памятник крестителю Киевской Руси князю Владимиру Великому.

Не менее резонансный случай произошел в 2017 году, когда во время визита в Париж российский президент Владимир Путин хотел присвоить Анну Ярославну. Кроме того, в том же году хозяин Кремля заявил, что в оккупированном Крыму проходит фестиваль джазовой музыки Jazz Koktebel, хотя там происходила только его имитация.

В 2018 году уже украинский писатель Юрий Андрухович нашел свой иронический стих о России из романа "Московиада" среди стихов автора из России Валентина Пушкарева.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Новости спорта История Динамо
Источник: 24 Канал
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