В первой тройке стран с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения Россия занимает третье место, а среди количества суицидов среди мужчин вообще является мировым лидером. Россияне-мужчины принимают решение покончить с собой почти в семь раз чаще, чем женщины.

По данным Всемирной организации здравоохранения каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В целом за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек. Важно отметить, что эти цифры не учитывают попытки суицида, которые, по оценкам все той же ВОЗ, происходят примерно в 20 раз чаще, чем "успешные" самоубийства.

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По количеству самоубийств на душу населения Россия превышает среднемировые показатели в 2,5 раза (26,5 случая на 100 тысяч человек – против 10,5). Выше этот показатель разве что только в Лесото и Гайаны (28,9 и 30,2 соответственно).

Для сравнения: в Беларуси этот показатель составляет 21,4; в Украине – 18,5; в США – 13,7, в Канаде – 10,4; на Кубе – 10,1; в Израиле – 5,2.

Если принимать во внимание только мужские суициды, то РФ является абсолютным мировым лидером. Показатель самоубийств среди мужчин составляет 48,3 на 100 тысяч населения (в Лесото он в два с лишним раза ниже – 22,7; в Гайане – 46,6).

Если в среднем по миру мужчин-самоубийц примерно в 1,8 раза больше чем женщин, то в России этот разрыв превышает среднемировой в несколько раз: мужчины в РФ убивают себя в 6,5 раза чаще, чем женщины.

В целом в 2016 году в РФ покончили с собой 44 673 человека. В пересчете это примерно 122 самоубийства в день, или по пять – каждый час.

Таким образом, один житель России прощается с жизнью в среднем каждые 12 минут.

На сегодня из 183 стран, входящих в ВОЗ, принятая на государственном уровне программа по предотвращению суицидов есть только у 38 – то есть примерно в каждой пятой.

Любая смерть – это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но суицид можно предотвратить. Мы призываем все страны включить в свои национальные программы образования и здравоохранения проверенные стратегии по предотвращению самоубийств,

– отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ также настаивает на ограничении доступа к средствам самоубийства, как на однй из самых эффективных мер по их предотвращению.