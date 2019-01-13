Россия выиграла эстафету в Оберхофе, Украина с двумя кругами штрафа Меркушиной только восьмая

В рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе состоялась женская эстафета. Победу в чрезвычайно сложной гонке, которая была переполнена падениями, получила сборная России.

Второе место взяли биатлонистки сборной Германии, которые отстали от россиянок на 33 секунды. Бронзовая медаль в активе сборной Чехии, которая проиграла Германии только три секунды.

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После первого этапа лидерство в гонке захватила Италия во главе с Лизой Виттоцци. Однако итальянки быстро потеряли свое преимущество. Николь Гонтье пошла на круг штрафа после стрельбы лежа, позволив на время захватить лидерство в гонке США. А после стойки Гонтье вообще отправилась на 5 штрафных кругов и похоронила перспективы своей команды.

Лидерство же перешло к Германии. Франциска Хильдебранд несмотря на падение на дистанции, не использовала ни один дополнительный патрон при стрельбе, что позволило ей первой передать эстафету Францисцо Пройс. На втором месте была Россия, третьей – Норвегия.

До второй стрельбы Пройс удерживала преимущество, однако две ошибки на стойке позволили россиянке Ларисе Куклиной на некоторое время выйти вперед. Но Пройс отыграла 16 секунд отставания и передала эстафету первой. До второй стрельбы лидировала Германия, однако два промаха Херрман позволили россиянке Екатерине Юрловой-Перхт выйти вперед и уверенно одержать победу в гонке. Херрман не отдала второе место чешке Эви Пускарчиковой.

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Украина завершила гонку на 8 месте. Первой из украинок в гонке бежала Юлия Журавок. Именно ей тренерский штаб сборной Украины доверил место в составе. Во время стрельбы двух огневых рубежей Юлия допустила по одному промаху. Также Журавок не продемонстрировала хорошую скорость, поэтому передала эстафету Юлии Джимми только 14-й с отставание почти в полторы минуты.

Юлия Джима первую стрельбу преодолела очень уверенно. Украинка не допустила ни одного промаха и отстрелялась очень быстро, что позволило ей подняться на 9 место. Второй огневой рубеж она преодолела с двумя дополнительными патронами и передала эстафету Вите Семеренко 11-й. Вита очень быстро и главное точно отработала на стрельбе лежа и сократила отставание от соперниц. Стойку Семеренко преодолела также без проблем и передала эстафету Анастасии Меркушиной шестой.

Анастасия первую стрельбу преодолела без проблем и вышла со стадиона 4-й, проигрывая Херрман более полутора минут. Однако роковой стала стрельба стоя, после которой Меркушина побежала на два круга штрафа. Анастасия на финише проиграла Ханне Эберг и финишировала восьмой.

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