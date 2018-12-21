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      Россия выслала шведского дипломата, известна причина

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      Россия снова выслала шведского дипломата
      Россия снова выслала шведского дипломата / Фото из открытых источников

      В Стокгольме подтвердили, что Россия выслала из страны шведского дипломата из-за того, что Швеция отказала в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы двум лицам, которые в прошлом работали в разведке.

      Об этом сообщило издание РИА "Новости".

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      МИД Швеции сообщил об отказе в подтверждении заявок на дипломатические визы представленные Россией. РФ ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть страну,
      – сообщила сотрудница пресс-службы.

      Она также добавила, что Стокгольм сожалеет в связи с этим решением.

      В МИД не уточнили, дипломат покинувший Москву, какую должность он занимал и чем российская сторона объяснила высылку.

      Напомним, что ранее Россия выслала из страны атташе по вопросам культуры посольства Швеции Калле Книивиле в ответ на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам, подозреваемым в разведывательной деятельности.

      Добавим, что 19 декабря сообщалось, что в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек, в том числе бывшего главу "Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса.

      ДЕКАБРЬСКИЕ СКАНДАЛЫ С РОССИЙСКИМИ ШПИОНАМИ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Скандал Швеция
      Источник: 24 Канал
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