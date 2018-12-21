Россия выслала шведского дипломата, известна причина

В Стокгольме подтвердили, что Россия выслала из страны шведского дипломата из-за того, что Швеция отказала в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы двум лицам, которые в прошлом работали в разведке.

Об этом сообщило издание РИА "Новости".

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МИД Швеции сообщил об отказе в подтверждении заявок на дипломатические визы представленные Россией. РФ ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть страну,

– сообщила сотрудница пресс-службы.

Она также добавила, что Стокгольм сожалеет в связи с этим решением.

В МИД не уточнили, дипломат покинувший Москву, какую должность он занимал и чем российская сторона объяснила высылку.

Напомним, что ранее Россия выслала из страны атташе по вопросам культуры посольства Швеции Калле Книивиле в ответ на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам, подозреваемым в разведывательной деятельности.



Добавим, что 19 декабря сообщалось, что в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек, в том числе бывшего главу "Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса.