Росія вислала шведського дипломата, відома причина

У Стокгольмі підтвердили, що Росія вислала з країни шведського дипломата через те, що Швеція відмовила у задоволенні російських заявок на дипломатичні візи двом особам, які у минулому працювали у розвідці.

Про це повідомило видання "РИА "Новости".

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МЗС Швеції повідомило про відмову у підтвердженні заявок на дипломатичні візи поданих Росією. РФ відповіла на це, попросивши дипломата в шведському посольстві у Москві покинути країну,

– повідомила співробітниця прес-служби.

Вона також додала, що Стокгольм висловлює жаль у зв'язку з цим рішенням.

У МЗС не уточнили, чи покинув дипломат Москву, яку посаду він займав і чим російська сторона пояснила висилку.

Нагадаємо, що раніше Росія вислала з країни аташе з питань культури посольства Швеції Калле Кніівілє у відповідь на відмову Стокгольма видати візи двом російським дипломатам, підозрюваним у розвідувальній діяльності.



Додамо, що 19 грудня повідомлялося, що у Литві за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали кількох осіб, у тому числі колишнього голову "Соціалістичного народного фронту" Альгірдаса Палецкіса.