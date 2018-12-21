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      Росія вислала шведського дипломата, відома причина

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      Росія знову вислала шведського дипломата
      Росія знову вислала шведського дипломата / Фото з відкритих джерел

      У Стокгольмі підтвердили, що Росія вислала з країни шведського дипломата через те, що Швеція відмовила у задоволенні російських заявок на дипломатичні візи двом особам, які у минулому працювали у розвідці.

      Про це повідомило видання "РИА "Новости".

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      МЗС Швеції повідомило про відмову у підтвердженні заявок на дипломатичні візи поданих Росією. РФ відповіла на це, попросивши дипломата в шведському посольстві у Москві покинути країну,
      – повідомила співробітниця прес-служби.

      Вона також додала, що Стокгольм висловлює жаль у зв'язку з цим рішенням.

      У МЗС не уточнили, чи покинув дипломат Москву, яку посаду він займав і чим російська сторона пояснила висилку.

      Нагадаємо, що раніше Росія вислала з країни аташе з питань культури посольства Швеції Калле Кніівілє у відповідь на відмову Стокгольма видати візи двом російським дипломатам, підозрюваним у розвідувальній діяльності.

      Додамо, що 19 грудня повідомлялося, що у Литві за підозрою у шпигунстві на користь Росії затримали кількох осіб, у тому числі колишнього голову "Соціалістичного народного фронту" Альгірдаса Палецкіса.

      ГРУДНЕВІ СКАНДАЛИ З РОСІЙСЬКИМИ ШПИГУНАМИ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Швеція Скандал
      Джерело: 24 Канал
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