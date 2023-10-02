"Ничего нет": оккупанты под Клещеевкой скулят, что у них только гнилые пулеметы

Российским захватчикам вблизи Клещеевки не легко. Вояки записали видео и посетовали, в какую "трудную" ситуацию они попали из-за халатности российского командования, не имеющего дела до своих военных.

Оккупанты из полка 1307 части 78567 рассказали, что когда приехали 19 сентября на "ноль", командование поставило им задачу осуществить сначала разведку боем, а затем "взять лесополосу" и "выдвинуться к жилому массиву" в Клещеевке.

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Украинских военных в 10 раз больше

Россияне жалуются, что они должны были идти против танков Leopard "с голыми руками".

А там со стороны озера работают два (танка – 24 Канал) Leopard. Зона полностью простреливается, лесополоса накрывается "кассетами" (кассетными боеприпасами – 24 Канал). В церкви стоит около 100 человек. А нас выдвигается 10 человек на всю эту артиллерию. И 5 – прикрытие,

– скулят россияне.

Они жалуются, что против наиболее вооруженных украинских воинов, количество которых в 10 раз превышает количество россиян, их посылают воевать практически без оружия.

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Без "магазинов", ничего нет, пулеметы гнилые, собираем все подряд,

– жалуются захватчики.

Также они предупредили, мол, не скрывают свои лица и не исключают, что за обнародования этого видео, их могут наказать.

Что происходит вблизи Клещеевки

Освобождение населенного пункта, расположенного к югу от Бахмута, состоялось 17 сентября. Ранее была деоккупирована также Андреевка.

Эти успехи ВСУ позволили им занять плацдарм, открывающий выход к господствующим высотам на Бахмутском направлении. А также дали возможность контролировать трассу Горловка – Бахмут, которую оккупанты использовали для снабжения своих подразделений в Бахмуте боеприпасами и всем необходимым.

В то же время оккупанты сосредоточили вблизи Бахмута группировку в количестве 10 тысяч военных. Это свидетельствует о том, что враг не собирается покидать свои позиции на этом направлении. Сейчас здесь продолжаются тяжелые бои.