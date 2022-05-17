Россияне били по Донетчине авиабомбами, ракетами и "Искандерами": много разрушений, есть погибшие

17 мая 2022 , 12:12
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Источник:

Нацполиция

Вооруженные силы России беспощадно били по Донецкой области в течение 16 мая. Войска агрессора использовали авиабомбы, "Ураганы" и "Искандеры".

Под огнем российских военных оказалось 19 населенных пунктов

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о последствиях обстрелов в течение 16 мая. В результате вражеских ударов разрушений получили 48 гражданских объектов в Донецкой области.

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От обстрелов россиян пострадали жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители.

За сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов:

  • Мариуполь;
  • Дружковку;
  • Соледарь;
  • Авдеевку;
  • Марьинку;
  • Лиман;
  • Святогорск;
  • Железное;
  • Бахмут;
  • Торецк;
  • Николаевку;
  • Нелиповку;
  • Бахмутское;
  • Клиновое;
  • Нью-Йорк;
  • Дробышево;
  • Камышин;
  • Адамовку;
  • Сидорово.

В нацполиции также рассказали о вооружении, которое использовали россияне для обстрела гражданских. Оккупанты били авиабомбами, ракетами класса "воздух-земля", реактивными системами "Ураган", из тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Искандер".

Фото и видео последствий обстрелов Донбасса в течение 16 мая

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Автор: Михайло Гема