Россияне цинично ударили по поселку под Запорожьем: есть жертвы и пострадавшие

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города и села. Враг нанес удар по поселку Балабино, что в Запорожье.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно об атаке России и какие последствия?

В 10:06 в Запорожье и области объявили тревогу из-за угрозы атака скоростными ракетами. В 11:15 Россия запустила по городу беспилотники.

Около 11:27 Иван Федоров сообщил, что Россия цинично ударила по поселку Балабино. Удары КАБами пришлись рядом с остановкой общественного транспорта.

По состоянию на 11:49 известно о трех погибших. За медицинской помощью обратились трое раненых.

Также на месте разрушений подверглись частные дома. Вся информация о повреждениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Последствия обстрела Балабиного в Запорожской области: смотрите фото

В 12:05 в регионе снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударными беспилотниками. Федоров подчеркнул, чтобы граждане срочно спускались в укрытие.

Когда еще оккупанты атаковали Запорожье и область?

Запорожская ТЭС утром 4 июня подверглась сильному обстрелу. Единственная линия электропередачи, питающая Запорожскую АЭС, под угрозой отключения. В МАГАТЭ отметили, что она уже неоднократно отключалась за последние недели, из-за чего системы охлаждения шести реакторов работали от дизельных генераторов.

Утром 3 июня россияне атаковали Запорожье беспилотником. Под удар попала местная заправка. К тушению пожара, который возник в результате обстрела, сразу присоединились спасатели.

Утром 30 мая оккупанты ударили дронами по Запорожью. Под обстрелом оказалась промышленная зона города. Известно о трех пострадавших в результате атаки на регион. Среди них – 40-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии.