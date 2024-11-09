Россияне готовятся к штурмам на определенных участках, подтягивают пополнение: какая ситуация на юге

По данным украинской разведки, на юге российские захватчики активно готовятся к штурмам на определенных участках линии разграничения. Враг уже подтянул пополнение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Влада Волошина в эфире "Мы-Украина".

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Какова ситуация на юге

Представитель Сил обороны Юга Украины рассказал, что определенные подразделения уже подтянули пополнение, обновили боекомплект, а теперь активно проводят инженерную и воздушную разведку наших позиций, готовясь к проведению штурмов.

Некоторые штурмовые группы уже перемещены на передовые позиции. Это говорит о том, что в ближайшее время враг начнет штурмы. Я имею в виду не большое наступление, а штурмовые действия на одном из участков линии соприкосновения,

– сказал Волошин.

Что происходит на других участках фронта

Кстати, по данным аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидово, Петровки, Богоявленки и Победы. Заметим, что Максимовка – село в Волновахском районе Донецкой области.

Кроме того, как пишет ISW, в течение 7 и 8 ноября россияне продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, но не продвинулись. Они стремятся подойти к Харькову так, чтобы город был достижим для артиллерийских обстрелов.