Враг готовится: в ВСУ рассказали, что задумали россияне на восточном фронте

Уже несколько месяцев россияне проводят активные наступательные действия на Востоке. У них есть определенная минимальная задача, тогда как основная – выйти хотя бы на границы Донецкой области.

Об этом 24 Каналу сказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, заметив, что на Бахмутском направлении противник пытается активно наступать на Богдановку.

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Как действуют россияне на Лиманском направлении

Начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ напомнил, что оккупанты начали активные наступательные действия на Востоке еще в начале октября 2023 года. В то же время на Лиманском направлении, как ранее сообщил генерал-полковник Александр Сырский, враг пока не предпринимает наступательных действий.

Но, заметил он, оккупационные войска перегруппировываются, подтягивают резервы для возобновления наступательных действий. На действия российских захватчиков также повлияли погодные условия.

Мы видим, что все же к чему-то противник готовится,

– подчеркнул Фитьо.

По его словам, цель россиян на Купянском и Лиманском направлениях ясна, а на Бахмутском направлении они также хотят наступать в направлении Часова Яра. Это их задача-минимум. А задача-максимум – выйти, по крайней мере, на административные границы Донецкой области.

Бои на Бахмутском направлении

Фитьо рассказал, что на Бахмутском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили четыре атаки в районе Богдановки, Андреевки. Противник пытается активно наступать именно на Богдановку. Здесь россияне нанесли три авиационных удара, применили 36 дронов-камикадзе и совершили 449 артиллерийских обстрелов.

Украинские воины, по его словам, уничтожили 113 российских оккупантов и 48 единиц военной техники, в частности, БМП-2, БМД и один пункт управления БПЛА. Ликвидация последнего особенно приятна, так как научить операторов БПЛА – это значительная работа.

На данном направлении у врага тоже нет каких-либо важных успехов,

– сказал Фитьо.

Он отметил, что активна вся линия в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Наши военные находятся в активной обороне. При случае они, конечно же, улучшают свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям.

Однако, добавил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ, не стоит недооценивать противника, ведь тот хорошо оснащен и быстро учится на поле боя, несмотря на колоссальные человеческие потери.

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