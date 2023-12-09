Хотели скопировать Glock: россияне сами шокировали многочисленными недостатками своего пистолета

Концерн "Калашников" пытался произвести аналог австрийского пистолета Glock-17. Однако у россиян при производстве что-то пошло не так.

"Кибер Сопротивление" выложило в соцсети отчет, который Росгвардия получила от СОБР. В 2023 году с 20 апреля по 24 мая российские силовики тестировали модульные пистолеты МПЛ и МПЛ-1 калибра 9-мм.

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Что показали тесты

У оккупантов начались проблемы уже на этапе установки лазерного целеуказателя и фонарика на МПЛ и МПЛ-1. Они плотно не фиксировались в крайнем заднем положении, что отрицательно сказывалось на точности пистолетов.

Коллиматоры, находящиеся на вооружении у "СОБР", тоже нормально не устанавливались на это оружие, потому что точки для закрепления на затворе оказались не универсальными. Силовики попытались установить коллиматор Holosun через переходник, но его прицел перекрыл мушку и целик. Это сразу лишает возможности вести огонь при проблемах с коллиматором.

Также выяснилось, что после 20 выстрелов у этих моделей раскручиваются болты, фиксирующие верхнюю часть крепежной системы MOS. Тестировщики заявили, что эта неисправность постоянна, и она может привести к потере деталей.

При стрельбе с установленным глушителем и коллиматором пороховые газы попадают на переднюю часть оптического прибора и загрязняют объектив. Тактическая кобура к МПЛ оказалась громоздкой. Кроме этого оккупанты пожаловались на недостаточную информативность индикаторных отверстий на магазине.

А еще у этих моделей есть проблемы с безопасностью. Их можно неправильно собрать без установки предохранителя, у которого еще и недостаточно тугая пружина. Сам предохранитель можно снять с пистолета без полной разборки оружия. При этом возможность вести огонь все равно останется.

Фрагменты из отчета СОБР / Фото "Кибер Сопротивления"

Как отреагировали украинские хакеры

Киберактивисты прокомментировали российские документы.

Концерн "Калашников" хотел сделать GLOCK, а получилось, как обычно. И это не наше мнение, а отзывы росгвардейцев,

– говорится в сообщении.

Члены "Кибер Сопротивления" отметили, что концерн "Калашников" без Хуго Шмайсера и под действием антироссийских санкций не в состоянии наладить производство качественных пистолетов.

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