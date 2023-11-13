Тактическая пауза с одной стороны невозможна: какую цель преследуют россияне

Россияне терпят большие потери на поле боя среди личного состава. Именно поэтому им может потребоваться тактическая пауза. Однако ВСУ не сделает им такой "подарок".

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что оккупантам нужна передышка. Именно поэтому они всеми силами, в том числе информационными вбросами, пытаются остановить украинских военных.

Смотрите также Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как через неделю изменилась карта фронта

Россиянам не удастся только со своей стороны взять тактическую паузу. Чтобы она состоялась, нужно, чтобы обе стороны, ведущие боевые действия, договорились о ней.

"Две стороны должны подтвердить ее. Если одна сторона будет двигаться и выполнять боевые действия, другой стороне придется защищаться, тратить ресурсы – живую силу, технику, боеприпасы", – отметил полковник запаса ВСУ.

Наблюдается хорошая динамика

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме

В то же время, украинские силы могут приостановить движение на Востоке – из-за погодных условий. Однако на Юге – особенно в сторону Токмака, в направлении которого Силы обороны раздвигают плацдарм, продвижение наших бойцов продолжается.

За последние несколько дней ВСУ взяли господствующие высоты в районе Вербового – идет расширение на восток этого плацдарма для дальнейшего движения в сторону Токмака,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, у Сил обороны наблюдается хорошая динамика продвижения на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ контролирует левый берег на глубину 5 км по ширине фронта 75 – 80 км, если считать от Черного моря вверх по течению Днепра. Поэтому, по словам Свитана, россиянам "подарка" в виде тактической паузы не будет.

Враг на оккупированном левобережье Херсона минирует объекты критической инфраструктуры – стационарные газорегулирующие пункты, электрические подстанции и т.д. В ГУР считают, что это свидетельствует о подготовке оккупантов к отступлению с захваченной ими территории Херсонской области.

Военный эксперт оценил продвижение украинских сил: смотрите видео

Что происходит в районе Авдеевки и Бахмута

В то же время враг пытается атаковать в районе Авдеевки и Бахмута. Украинские силы на этих двух плацдармах могут максимально использовать свою военную технику и боеприпасы, а также преимущества по господствующим высотам, чтобы ликвидировать оккупантов.

Противник в сутки теряет примерно тысячу единиц личного состава по всей линии фронта – преимущественно вблизи Авдеевки и Бахмута.

Также оккупанты несут большие потери в военной технике. В сутки ликвидируется до 50 ее единиц. И россияне не могут ни производить, ни получать от партнеров столь необходимое количество техники, чтобы покрывать свои потери.

"Учитывая, какие потери терпят россияне, весной это может привести к плачевному состоянию российской армии. Россияне это хорошо понимают, потому все силы будут бросать на то, чтобы остановить движение украинских защитников", – подчеркнул Роман Свитан.

Враг продолжает нести тяжелые потери