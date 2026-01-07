Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что пока за этот процесс отвечают российские энтузиасты. Кроме того, существуют методы противодействия таким попыткам врага.

Смотрите также Россияне начали использовать реалистичные маскировочные сетки, имитирующие строительный мусор

Что могут новые "Шахеды" с ПЗРК?

Главный редактор объяснил, что россияне действительно начали крепить ПЗРК на свои беспилотники – они взяли новый ПЗРК "Верба" и прикрутили его к "Шахеду" открытым монтажом сверху.

Это не является свидетельством о полноценном подходе, поэтому пока здесь говорится о поиске решений, а не модернизации. В декабре 2025 года Украина, в частности, подбила "Шахед" с ракетой "воздух-воздух" Р-60.

Задача сейчас – попробовать сбивать украинские самолеты, которые пытаются уничтожить эти "Шахеды". Если вспомнить опыт Второй мировой войны, тогда летели бомбардировщики и их сопровождали истребители. Примерно такое пытаются придумать в России,

– сказал он.

Главный редактор отметил, что враг может заменять ПЗРК чем-то другим, поэтому сейчас Украине стоит обращать внимание на причины – почему оккупанты могут это делать. Эта система работает благодаря операторам, которые могут управлять "Шахедами" в онлайн-режиме. Поэтому нужно искать противодействие дистанционному управлению и тогда обо всех подобных экспериментах с ПЗРК можно будет не говорить.

Заметьте! Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что если россияне делают массовые пуски "Шахедов", это означает, что каждый дрон должен сопровождать оператор. Это довольно серьезная нагрузка, которая приводит к проблеме с управлением и бесперебойности связи.

Что еще известно о "Шахедах" с ПЗРК?