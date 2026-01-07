Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що поки за цей процес відповідають російські ентузіасти. Крім того, існують методи протидії таким спробам ворога.

Що можуть нові "Шахеди" з ПЗРК?

Головний редактор пояснив, що росіяни справді почали кріпити ПЗРК на свої безпілотники – вони взяли новий ПЗРК "Верба" і прикрутили його до "Шахеда" відкритим монтажем зверху.

Це не є свідченням про повноцінний підхід, тому поки що тут мовиться про пошук рішень, а не модернізацію. В грудні 2025 року Україна, зокрема, підбила "Шахед" з ракетою "повітря-повітря" Р-60.

Завдання зараз – спробувати збивати українські літаки, які намагаються знищити ці "Шахеди". Якщо згадати досвід Другої світової війни, тоді летіли бомбардувальники і їх супроводжували винищувачі. Приблизно таке намагаються придумати в Росії,

– сказав він.

Головний редактор наголосив, що ворог може заміняти ПЗРК чимось іншим, тому зараз Україні варто звертати увагу на причини – чому окупанти можуть це робити. Ця система працює завдяки операторам, які можуть керувати "Шахедами" в онлайн-режимі. Тому потрібно шукати протидію дистанційному управлінню і тоді про всі схожі експерименти з ПЗРК можна буде не говорити.

Зауважте! Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що якщо росіяни роблять масові пуски "Шахедів", це означає, що кожен дрон мусить супроводжувати оператор. Це доволі серйозне навантаження, яке призводить до проблеи з управлінням та безперебійності зв'язку.

Що ще відомо про "Шахеди" з ПЗРК?