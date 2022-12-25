Россияне надеются на оперативную паузу на фронте: смогут ли они ее организовать
Американский Институт изучения войны сообщил, что российским войскам может быть сложно поддерживать темп своих наступательных операций. Именно поэтому они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу.
В эфире 24 канала полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал, что русские войска могут организовать паузу только в том случае, если перейдут в глухую оборону на некоторых фронтах.
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По его словам, сейчас виден перевод Запорожского фронта в полную глухую оборону. "Мы видим движение колонн преимущественно живой силы из Ростова на Таганрог, далее через Мариуполь и Мангуш на Бердянск. Так, как техники у них нет, они просто насыщают живой силой, переводя Запорожский фронт в глухую оборону", – добавил военный эксперт.
Луганский фронт
Роман Свитан отметил, что те же действия сейчас происходят в районе Луганского фронта. Через Валуйки они насыщают линию фронта и в Кременную. Известно, что это первая линия обороны, которую россияне предполагают, что ВСУ прорвут.
Здесь же идет подкормка из Валуек через Троицкое по железной дороге уже Старобельска и дальше к Счастью. То есть они начинают насыщать и вторую линию обороны,
– добавил Свитан.
"На Херсонском фронте они предполагают, что их будет закрывать река Днепр. Там тоже глухая оборона", – рассказал эксперт.
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Донецкий фронт
Он сообщил, что единственное "горячее" место, где поставлена задача конкретных наступательных действий с помощью живой силы – это Донецкая область. Там Путин приказал освободить ее от ВСУ.
Военный эксперт подытожил, что три участка фронта: Херсонский, Запорожский и Луганский – переходят в глухую оборону. "Горячим" остается Донецкий фронт.
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