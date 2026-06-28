28 июня, 10:41
Обновлено - 10:51, 28 июня
Россияне нанесли удар по Запорожью: вспыхнул пожар
Вражеские войска продолжают обстреливать Запорожье. В воскресенье утром, 28 июня, по городу был нанесен очередной удар.
Там вспыхнул пожар. О последствиях сообщает глава ЗОВА Иван Федоров.
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Что известно об ударе по Запорожью?
Прежде всего, отметим, что для области была объявлена ракетная угроза. Взрывы прогремели около 10:28.
В результате вражеской атаки фиксировали разрушение и пожар. Также известно, что ранения получили мужчина и женщина.
Последствия обстрела Запорожья: смотрите видео ОВА