Россияне не удержат оборону, когда ВСУ активизируют действия, – военный обозреватель
Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что у россиян нет ресурсов пойти в наступление где-нибудь в Украине, но они есть у них, чтобы обороняться. Однако с обороной у них тоже проблемы.
Об этом он 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что оккупанты имеют возможность держать оборону. Но проводить масштабные наступательные действия по всей линии фронта, с захватом областей, районов и даже большого города они уже давно не способны.
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Не хватает умения
Коваленко отметил, что враг ориентируется на небольшие локации и узкие направления – не более того.
Держать оборону в формате оперативной паузы или других стагнирующих факторов или событий они могут,
– подчеркнул военно-политический обозреватель.
Однако другая ситуация складывается, когда начинается активизация боевых действий, как это было на северном плацдарме.
"Смогли ли российские оккупанты удерживать Киевскую, Черниговскую и Сумские области? Хотя в Киевской и Черниговской они начинали в лесах довольно серьезно окапываться. Нет, не смогли",
– утверждаю он.
Александр Коваленко об "умении" окупантов держать оборону: смотрите видео
Собеседник также напомнил, что когда началось контрнаступление в Харьковской области, враг не смог перейти к обороне.
Когда украинские силы начали сценарий по медленному вытеснению захватчиков из Херсонской области, они перешли к обороне. Однако она была не успешной. Оккупанты были вынуждены покинуть свои позиции, пока вообще не сбежали с правобережной Херсонщины,
– заметил обозреватель.
Александр Коваленко уверен, что каждый раз, когда Вооруженные Силы Украины активизируют свои действия, россияне не могут долго держать оборону
"Для этого им не хватает, пожалуй, умения", – резюмировал он.
Ситуация на фронте в ожидании контрнаступления ВСУ
- На 8 мая самые активные боевые действия продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлении. Также оккупанты обороняются на Юге Украины. В течение суток украинские военные дали отпор 55 атакам врага на этих участках фронта.
- За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по участкам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Кроме того, был поражен зенитно-ракетный комплекс захватчиков.
- Украинские военнослужащие поразили 2 ударных и 6 разведывательных беспилотников врага. Также нанесены удары по 2 пунктам управления, 2 районам расположения вооружения и военной техники и 3 складам боеприпасов захватчиков.