Россияне объявили, что "сняли водную блокаду" Крыма

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проблему водоснабжения во временно оккупированном Крыму якобы решили. Мол, этому поспособствовало обустройство временного водопровода.

Что говорят россияне о проблеме воды в Крыму

Российский министр рассказал, что в Крыму устроили временный водопровод протяженностью 32 километра. Это, мол, решает проблему полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

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Шойгу похвастался, что российские военные создали гидротехнический комплекс на реке Бельбез за 115 дней. Так, мол, решали проблему с дефицитом воды в Севастополе.

Кстати, ранее оккупационные власти Крыма заявили о начале работ по поиску пресной воды под дном Азовского моря. Сейчас оккупанты не уверены, есть ли там вода.

Вода в Крыму: что известно о проблеме

Оккупанты пополняют запасы воды в Крыму из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Экологи утверждают, что это привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Все из-за небольшого количества осадков и малоснежной зимы.

Сначала воду для населения подавали по графику. Однако 19 апреля оккупанты вообще остановили подачу горячей воды, чтобы сохранить запасы для туристов, которые приедут в курортный сезон.

Впоследствии график подачи воды в Ялте отменили, однако сразу сообщили, что это – временное решение.

Украина утверждает, что поставлять воду на полуостров будет исключительно после его деоккупации.

Ответственным за проблему воды в Крыму является страна-оккупант, то есть Россия. До 2014 года Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%.

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