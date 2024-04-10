Очередное ноу-хау: оккупанты нашли новый способ защиты своих танков
Россияне начали защищать свои танки от украинских дронов, обшивая их по периметру металлическими листами и цепляя РЭБы. Во время штурма позиции ВСУ в районе Красногоровки вроде бы этот танк уцелел и вернулся на позицию.
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что это интересное ноу-хау россиян. Однако если "вторая армия мира" не способна поставить на броню ничего лучшего и более эффективного, чем вот такие танки, то это лишь подтверждает тот факт, что это начало конца.
Смотрите также Уже более 450 тысяч ликвидированных оккупантов: потери врага на 10 апреля
Башня внутри конструкции не поворачивается, она смотрит прямо вперед.
Бронированный танк россиян в Донецкой области / Скриншот с видео
Бронированный танк россиян / Скриншот из видео
Логика минимализма
Россияне идут по логике минимализма: выйти на рубежи поражения, нанести удар, отстрелять боекомплектами в пределах до 50 снарядов, если успевают, и вернуться обратно.
Однако у них сейчас есть даже проблемы со старой советской системой динамической защиты "Контакт". Та, которая призвана отражать прежде всего противотанковое ракетное управляемое вооружение,
– сказал Черник.
Российская техника: какая сейчас ситуация
- Авиационный парк России существенно уменьшился: сейчас они могут производить только три самолета – Су-30, Су-34 и Су-35. А российская самолетостроительная компания "МиГ", которая производила один из самых массовых истребителей МиГ-29, сейчас практически ничего не выпускает.
- 5 апреля в Морозовске Ростовской области, на котором базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34, прогремели взрывы. Россияне потеряли по меньшей мере 6 самолетов, а еще 8 получили существенные повреждения.
- В условиях дефицита артиллерийских снарядов украинская армия только за последние месяцы с помощью FPV-беспилотников уничтожила более двух третей российских танков. А с начала войны 24 февраля 2022 года и по состоянию на 9 апреля 2024 года уничтожено уже 7110 (+23) танков и 13620 (+45) боевых бронированных машин.